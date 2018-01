Ohne Verwässerung: Monument Mining beschafft sich frisches Kapital

Der kanadische Goldproduzent Monument Mining (WKN A0MSJR / TSX-V MMY) hat sich frisches Kapital besorgt, um seine Goldprojekte voranzubringen. Erfreulich: Dies gelang ohne eine weitere Verwässerung der Aktionäre.

Wie Monument nämlich bekannt gab, hat man ein Goldtermingeschäft in Höhe von brutto 7 Mio. USD abgeschlossen. Der aktuellen Mitteilung zufolge hat Monument zunächst eine Vorauszahlung von 5 Mio. USD erhalten, während die restlichen 2 Mio. USD bis zum 31. März 2018 folgen werden.

Das Goldverkaufsabkommen sieht vor, dass ab dem 29. Dezember 2018 insgesamt 8.676 Unzen Gold an Concept Capital Management – über einen Zeitraum von 36 Monaten – geliefert werden. Bei Concept Capital handelt es sich um einen langfristigen Aktionär des Unternehmens, der Monument bereits in der Anfangsphase in Malaysia 13 Mio. Dollar zum Bau der Goldaufbereitungsanlage Selinsing zur Verfügung stellte.

Monument wird das frische Kapital vor allem für seine Goldprojekte in Malaysia (die Selinsing-Mine) und Australien (Burnakura) verwenden. Auf Selinsing laufen gleich mehrere Initiativen, die dafür sorgen sollen, dass die Mine wieder hochgradigeres Erz in größerem Umfang verarbeiten und damit die Produktion erheblich gesteigert werden kann.

In Australien bemüht sich das Unternehmen, Burnakura wieder in Produktion zu bringen. Dazu benötigt man allerdings weiteres Kapital, das man derzeit aufzubringen versucht. Sollte Monument damit Erfolg haben, könnte dem Unternehmen eine zweite Cashflow-Quelle entstehen, die zudem das Länderrisiko senken würde.

Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden halten, wie es bei Monument weitergeht.





