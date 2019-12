Ohne Kupfer geht nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Die Kupferlager leeren sich zusehends. Auch wenn die Markteinschätzungen differieren, Kupfer ist ein wichtiger Rohstoff

Die Einschätzungen über Defizit oder Überschuss beim Kupfer im Jahr 2020 sind vielfältig. Vorhersagen sind nicht so einfach. Beispielsweise prognostizierte die ICSG (International Copper Study Group) vor kurzem einen Überschuss von 280.000 Tonnen raffiniertes Kupfer für 2020. Anders sieht es dagegen Reuters: 135.000 Tonnen Defizit im neuen Jahr, so die Prognose.

Beim Konjunkturmetall Kupfer hilft vielleicht ein Blick auf das erwartete Weltwirtschaftswachstum. Laut Ansicht des Internationalen Währungsfonds soll das globale Wirtschaftswachstum in 2019 bei drei Prozent liegen. Für 2020 wird ein höheres Wachstum, nämlich 3,4 Prozent erwartet. Dabei soll in Deutschland das Wachstum von 1,2 Prozent in 2019 auf 1,4 Prozent in 2020 steigen.

Sollte der Handelsstreit zwischen den USA und China sich abschwächen und zusätzlich die chinesische Konjunktur anziehen, dann werden Rohstoffe, allen voran Kupfer profitieren. Immerhin verbraucht China rund die Hälfte des global nachgefragten Kupfers. Die weitreichenden chinesischen Infrastrukturmaßnahmen scheinen sich jetzt auszuwirken. Denn Chinas Kupferlager besitzen so wenig Kupfer wie seit 2011 nicht mehr. Dazu kommen noch Streiks in Peru und Chile, die das Angebot verknappen.

So sehen die Aussichten für Gesellschaften, die Kupfer in ihren Projekten besitzen, wie etwa Copper Mountain Mining oder Skeena Resources nicht schlecht aus.

Copper Mountain Mining besitzt mit 75 Prozent an der Copper Mountain Mine im Süden von British Columbia ein starkes Projekt. Jährlich werden rund 116 Millionen Pfund Kupferäquivalent produziert (mit der Integration von New Ingerbelle). Die Lebensdauer der Mine soll bei 31 Jahren liegen.

Skeena Resources hat in seinem Portfolio nicht nur die Goldminen Snip und Eskay, sondern auch das Kupfer-Gold-Projekt GJ im Portfolio. Die Projekte befinden sich im Goldenen Dreieck in British Columbia. GJ erstreckt sich über 43.500 Hektar und besteht aus 93 zusammenhängenden Mineralvorkommen.

