Ohne Kobalt und Lithium geht Elektromobilität nicht

Die Experten sind sich einig, dass Kobalt und Lithium unverzichtbare Bestandteile von Akkus noch lange bleiben werden. Gut für Gesellschaften, die diese wertvollen Rohstoffe besitzen

Die Nachfrage dieser Rohstoffe steigt und es drohen Engpässe. Die Forschung bezüglich der Lithium-Ionen-Batterien konzentriert sich auch heute auf die Verfeinerung der chemischen Zusammensetzung und nicht auf andere Materialien. Kobaltabbau wird besonders in der Demokratischen Republik Kongo betrieben, wobei Umweltschädlichkeit, Gesundheitsrisiken und Kinderarbeit angeprangert werden. Von besonderer Bedeutung sind daher Kobalt-Liegenschaften in politisch sicheren und bergbaufreundlichen Regionen.





Hier punktet First Cobalt in Nordamerika, vor allem mit seinem Flaggschiffprojekt, dem Iron Creek Kobaltprojekt in Idaho, das zu den seltenen primären Kobaltliegenschaften weltweit gehört. Außerdem besitzt die Gesellschaft 50 bereits früher produzierende Minen im Canadian Cobalt Camp, sowie eine zugelassene Kobaltraffinerie, die als einzige in Nordamerika Batteriematerialien produzieren kann. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung wird es für das Iron Creek Projekt Anfang 2019 geben.





Kobalt im Akku führt zu einer höheren Energiedichte, was wichtig ist, um Fahrzeuge über Hunderte von Kilometern weit zu bringen. Und für den Stromfluss sorgt die Wanderung von geladenen Lithium-Atomen von der Kathode zur Anode. Beim Aufladen wandern die Lithium-Atome wieder zurück. Dabei kann nur Lithium mit einer Reinheit von 99,9 Prozent verwendet werden.





Die hochwertigsten Lithiumvorkommen befinden sich zwischen Chile, Argentinien und Bolivien. In Salta, in Argentinien besitzt beispielsweise Millennial Lithium zwei fortgeschrittene Projekte, Cucharí East und Pastos Grandes. Mehr als 20.000 Hektar Claims kontrolliert das Unternehmen. Die neuesten Bohrungen beim Cucharí East-Projekt haben erfolgreich lithiumhaltige Zonen durchschnitten.









