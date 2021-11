Ohne Batterie-Rohstoffe keine grüne Zukunft

CO2-Reduzierung gelingt mit Elektromobilität. Nötig dafür sind Metalle wie Nickel, Kobalt, Lithium

Nickel etwa ist ein Metall, das trotz Energiekrise oder chinesischer Immobilien-Krise (Evergrande) unverändert stark nachgefragt wird. Nickel wird im Sektor Elektrofahrzeuge und im Edelstahlbereich verbaut. Ein Versorgungsengpass besteht bereits. Im Pandemiejahr 2020 kam es zudem durch verschiedene Ereignisse wie Streiks oder Wartungsarbeiten zu einem knappen Angebot. Und in China sinkt das Nickelangebot aufgrund von Stromabschaltungen. So konnte der Nickelpreis im Oktober auf über 20.000 US-Dollar je Tonne ansteigen. Dies dürfte die Canada Nickel Company erfreuen. Denn dessen Hauptprojekt, die Nickel-Kobalt-Mine Crawford in Ontario, besitzt diese wichtigen Batterierohstoffe.





Auch Sibanye-Stillwater, eigentlich ein Edelmetallunternehmen, setzt zusehends auf die Rohstoffe für die Elektromobilität. Als großer Platin- und Palladiumproduzent (Südafrika, USA) erweitert die Gesellschaft ihr Portfolio um Kupfer- und Nickelprojekte sowie um eine Beteiligung an einem Lithiumprojekt. Dass sich ein großes Bergbauunternehmen wie Sibanye-Stillwater den Batteriemetallen zuwendet, spricht für sich. Der Batteriemarkt ist ein Wachstumsmarkt, denn die Elektromobilität gewinnt weltweit an Bedeutung.





Vor nicht allzu langer Zeit haben die europäischen Autobauer Batterien aus Asien gekauft. Doch heute wollen die Autohersteller auch selbst Batterien für die Elektroautos produzieren. Die Planung großer Batteriewerke läuft auf Hochtouren. Doch da müssen die notwendigen Rohstoffe her. Steigende Preise bei den Batteriemetallen dürften die Folge sein. Die Gesellschaften, die diese Metalle besitzen, so wie die Canada Nickel Company oder Sibanye-Stillwater, dürften auf das richtige Pferd setzen.





