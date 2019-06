Oh, wie schön ist…

… Panama. Dessen Staatsanleihe (WKN: A2R0JB) mit einem Emissionsvolumen von 713,5 Millionen USD wird am 29.09.2023 fällig. Der Termin der nächsten Zinszahlung ist auf den 29.09.2019 datiert, der Kupon beträgt dabei 3,0 %.Handelbar ist diese Anleihe zu einem Mindestbetrag und in kleinsten handelbaren Einheiten von gleichermaßen 1.000 USD. Panama erhält von S&P das Rating BBB+.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.