Oh no - Brexit und kein Ende in Sicht?

Die never-ending story um den Austritt der Briten aus der EU bekommt wohl ein neues Kapitel hinzugefügt. Denn nachdem das britische Parlament den straffen Zeitplan von Boris Johnson ablehnte, sieht es nun nach einer erneuten Verschiebung aus. Darüber beraten die 27 bleibenden EU-Staaten heute Nachmittag (17.30 Uhr). Keine schöne Entwicklung für die Börsianer, hatten sie doch gehofft, dass unter dieses Thema endlich einen Schlussstrich ziehen zu können.Dies dämpft auch die Stimmung auf dem Parkett. Die US-Indizes drehten am Dienstagabend ins Minus, der japanische Nikkei Index gab leicht nach und auch beim DAX kam keine Kauflaune auf. Im Laufe des Tages legte der deutsche Leitindex wieder einige Punkte zu und notiert bei 12.740 Punkten 0,4 Prozent vorne.Die US-Futures hingegen geben ab und signalisieren eine schwache Börseneröffnung am Nachmittag.Die Notierungen für das schwarze Gold geben zur Wochenmitte leicht ab, nachdem die Ölvorräte in den USA weiter angestiegen sind. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil notiert bei 59,23.Der Euro notiert vor der Sitzung der EZB am Donnerstag wenig verändert bei 1,11 US-Dollar. Es ist die letzte Sitzung unter Mario Draghi, bevor er den Stab an Christine Lagarde übergibt.Texas Instruments und Snap konnten Analysten und Anleger am Dienstag nicht positiv überraschen. Bei Texas Instruments gingen Umsatz und Gewinn deutlich zurück, Snap präsentierte zwar einen deutlichen Nutzeranstieg, enttäuschte aber beim Ausblick. Beide Unternehmen gerieten nach der Zahlenvorlage unter Druck.Heute Abend stehen die Zahlen weiterer interessanter Unternehmen an – darunter Microsoft, Ebay und Tesla (ab 22 Uhr).