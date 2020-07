Offiziell: Ximen beginnt Gold-Produktion in wenigen Wochen

Die Instandsetzung der Kenville Gold-Untergrundmine läuft auf Hochtouren und sollte in ca. 2 Wochen fertig sein, um anschliessend den 1. Goldbarren zu giessen

Der Mineneingang wird aktuell erneuert, woraufhin man sofort Zugang zum existierenden 257-Stollen hat, um hochgradiges Gold-Erz abzubauen.

Es geht voran! Ximen Mining Corp. (TSX.V: XIM; WKN: A2JBKL) veröffentlichte heute ein wichtiges und zugleich hochinteressantes Update über die laufenden Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme der hochgradigen Kenville Gold-Untergrundmine im Süden von British Columbia.

Ximen-Aktionäre werden sich über einen Satz in der News besonders freuen und sollte der Aktie neuen Schwung verleihen:

"Sobald die Erneuerung des Mineneingangs ("portal") zum 257-Stollen abgeschlossen ist, können wir uns darauf fokussieren, den ersten Dore-Barren zu produzieren..."

Das bedeutet im Klartext, dass in etwa 2 Wochen der Erz-Abbau beginnen kann und anschliessend der erste Goldbarren gegossen wird.

Der erste Cashflow wird Ximen in Kürze zum Gold-Produzenten aufsteigen lassen und eine fundamentale Neubewertung der Aktie veranlassen.

Die heute in der Pressemitteilung veröffentlichten Fotos zeigen den Bau-Fortschritt:



Die Stahlröhre ("culvert") zur Auskleidung des Mineneingangs befindet sich bereits vor Ort und muss nur noch eingebaut werden, woraufhin die Instandsetzung der Mine abgeschlossen ist und die Gold-Produktion starten kann.



Geotechnische Bohrungen am Stolleneingang.

Ausblick

• Nach den Instandsetzungsarbeiten des existierenden Haupteingangs ("main portal") der Kenville Untergrundmine, wird man sofort Zugang zum bereits existierenden Stollen namens "257 Level" erhalten.

• Letzten Monat wurde erstmals bekannt, dass man nach der Instandsetzung des Mineneingangs nur 5 m an Gestein entfernen muss, um an die "measured" Ressource (mit Bohrungen 2009 bereits nachgewiesen; historisch) zu gelangen: 3.312 t Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 31,72 g/t Gold.

• Dies sind 3.377 Unzen Gold! Beim aktuellen Goldpreis von $2.455 CAD entspricht dies Verkaufseinnahmen von $8,3 Mio. CAD.

• Bei einer anfänglichen Abbaurate von nur 50 t/Tag wären diese 3.312 t Erz nach 66 Tagen vollständig abgebaut. Ximen strebt allerdings eine Förderrate von 100 t/Tag an, doch es könnte mehrere Wochen dauern, bis man dies erreicht, sodass anfangs 50 t/Tag realistischer sind.

• Nachdem diese kleine aber extrem hochgradige "measured" Ressource abgebaut wurde, kann es gleich weiter zur nächsten Ressource gehen: Die "indicated" Ressource (ebenfalls mit Bohrungen bestätigt), die nur 25 Meter vom Eingang des 257 Level in greifbarer Nähe liegt: 21.312 t Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 18,84 g/t Gold.

• Dies sind 12.912 Unzen Gold! Beim aktuellen Goldpreis entspricht dies Verkaufseinnahmen von $32 Mio. CAD.

• Bei einer Abbaurate von 100 t/Tag wäre diese Ressource nach 7 Monaten vollständig abgebaut.

• Danach geht es weiter zur "inferred" Ressource, die zwischen 25 und 50 m hinter dem 257-Stolleneingang liegt: 101.992 t Erz mit einem Gehalt von 28,1 g/t Gold, in denen 92.143 Unzen Gold mit einem aktuellen Verkaufswert von $226 Mio. CAD liegen. Dieses Erz könnte in weniger als 3 Jahren vollständig abgebaut werden (bei 100 t/Tag).

Das wars dann?

Weit gefehlt! Denn es gibt Erweiterungen der Goldadern im und über dem 257-Stollen, die bereits zu einer "inferred" Ressource abgebohrt wurden: 420.329 t Erz mit einem Gehalt von 21,77 g/t Gold, in denen insgesamt 264.806 Unzen Gold mit einem Gegenwert von $650 Mio. CAD liegen und binnen 12 Jahren abgebaut werden können (bei 100 t/Tag). Allerdings kann man schon viel früher mit einer wesentlich höheren Förderrate rechnen, denn sobald ein paar Millionen Dollar verdient worden sind, wird man eine Expansion der Minenleistung aus dem Cashflow finanzieren können.

Insgesamt liegt also Gold mit einem aktuellen Gegenwert von knapp $1 Milliarden Dollar abbaubereit – allein im 257-Stollen!

Die oben aufgeführten Ressourcen basieren lediglich auf Bohrungen im 257-Stollen aus dem Jahr 2009, wonach weitere Bohrprogramme folgten und neue Goldadern in der Tiefe im Westen und Süden der existierenden Stollen entdeckten. Diese "neuen" Ressourcen, die grösstenteils mit Bohrungen schon bestätigt wurden, sollen mit einem neuen Stollen abgebaut werden, der noch gebaut werden muss und mehrere hundert Meter lang sein wird, um diese Ressourcen zu erreichen. Allerdings soll auf dem Weg dorthin ebenfalls goldreiche Zonen geben, die mit Bulk Samples während dem Stollenbau abgebaut werden können. Wie heute in der News bekannt wurde, soll der Bau dieses neuen Stollens beginnen, sobald die Instandsetzung des Mineneingangs fertiggestellt ist - das heisst gleichzeitig zur Goldproduktion aus dem 257-Stollen.

Die folgende Grafik zeigt eindrucksvoll, wie einfach die 2009-Ressource mit dem existierenden 257-Stollen abgebaut werden kann und wie der neu zu bauende Stollen ("new decline") die neuen Gold-Vorkommen im Westen ("New Target West Area") und Süden ("New Target South Area") abbauen wird:





Ximen expandiert weiter: Gold-Rush in Kürze?

Wie heute in der News ebenfalls bekannt wurde, konnte Ximen ein weiteres Grundstück (231 Hektar) in der Nähe der Kenville Goldmine (4 km südlich der Stadt Nelson) übernehmen, wo die zuvor produzierenden Venus und Juno Minen zusammen 5411 t hochgradiges Erz abbauten (in den 1900er und 1930er Jahren). Die historischen Produktionszahlen zeigen, dass diese beiden Minen hochgradiges Gold-Erz abbauten: Durchschnittsgehalte von 19,8 g/t Gold. Also in etwa ähnlich hochgradige Goldgehalte wie in der benachbarten Kenville Mine.

Dass man vor mehr als 100 Jahren nicht über dieselben Explorations- und Produktionstechniken wie heute verfügt, sollte klar sein, sodass noch weiteres Gold in den neu übernommenen Minen liegen sollten und ähnlich wie Kenville zügig in Produktion gebracht werden sollten (sobald Cashflow aus Kenville zur Finanzierung genutzt werden kann).



Die heute veröffentlichte Grundstückskarte zeigt, dass Ximen zum grössten Landbesitzer im Nelson Minenbezirk aufgestiegen ist, wo man mittlerweile Grundstücke, Lagerstätten und zuvor produzierende Goldminen auf einer Fläche von 18.983 Hektar besitzt.

Zusammen mit den Grundstücken weiter südlich im Greenwood Minenbezirk (und anderen Teilen im Süden von British Columbia) kontrolliert Ximen insgesamt 86.448 Hektar und ist damit der unangefochtene Platzhirsch im Süden von British Columbia.

Sobald Ximen mit Kenville den ersten Goldbarren gegossen hat und offiziell mit der Produktion begonnen hat, könnte ein "Gold-Rush" in der Gegend beginnen (mehrere Unternehmen versuchen, dort Grundstücke zu akquirieren, um auf den fahrenden Erfolgszug aufzuspringen). Aus diesem Grund hat sich Ximen schon frühzeitig dazu entschlossen, die aussichtsreichsten Grundstücke zu akquirieren – aber auch, um Erz für mehrere Jahrzehnte zur Seite zu haben.







Der Goldpreis in kanadischen Dollar kennt kein Halten mehr und steigt wieder stark an.

Technische Perspektive





Unternehmensdetails



Ximen Mining Corp.

888 Dunsmuir Street – Suite 888

Vancouver, BC, Canada V6C 3K4



Aktien im Markt: 60.730.731





Kanada Symbol (TSX.V): XIM

Aktueller Kurs: $0,46 CAD (20.07.2020)

Marktkapitalisierung: $28 Mio. CAD





Deutschland Kürzel / WKN (Tradegate): 1XMA / A2JBKL

Aktueller Kurs: €0,30 EUR (20.07.2020)

Marktkapitalisierung: €18 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz



Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor möglicherweise nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von Aktienkursanstiegen bei Ximen Mining Corp. profitieren. Darüberhinaus besitzt der Autor Wertpapiere von Ximen Mining Corp., sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitieren. Ximen Mining Corp. bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung und Verbreitung von Reports und Unternehmensnachrichten.