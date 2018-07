Özil und Wirecard – gemeinsamer Verbündeter?

Wirecard könnte bald in den DAX aufsteigen und neben “alten” Banken auch zusammen mit Adidas und Mesut Özil in einem Boot sitzen. Denn Adidas hält zu Özil. Einmal mehr ein Zeichen wie global der Sportartikelmarkt ist. Die Affäre in Deutschland dürfte weltweit nur eine Randnotiz sein, wenn man auf den großen Markt in Asien blickt.

Dorthin bewegt man sich auch bei Wirecard. Die Aktie konnte am Mittwoch gute Zahlen vorlegen – auch dank Zukäufen in Nordamerika und Asien. Der Erlös kletterte im Vorjahresvergleich um 40 Prozent auf 476,9 Millionen Euro. Der Gewinn kletterte ebenfalls um 40 Prozent. Wir empfehlen als Handwerkszeug MF57Q2 als Turbo auf der long-seite und VA3LW4 auf der Short-Seite. Wir glauben eher, dass in einer Konsolidierung am Markt über den Sommer die 130 oder tiefer ins Visier kommt. Langfristige Investoren können immerhin mit Discountern wie CQ6G27 die Vola nutzen.

