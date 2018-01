Die Cyber-Devise Bitcoin kann allein im gestrigen Handelsverlauf um bis zu 15 Prozent an Wert hinzugewinnen und taxiert der Plattform Bitstamp zufolge derzeit bei 15.130 Dollar.

Laut des "Wall Street Journals" hat die Wagniskapitalfirma Founders Fund unter Peter Thiel zwischen 15 und 20 Millionen Dollar in Bitcoins investiert. Ob die gekauften Bitcoins mittlerweile bereits verkauft sind, bleibt jedoch unklar. Ein Fonds habe Mitte 2017 in die Cyberwährung investiert, heißt es.

Kommen getätigte Investitionen solchen Ausmaßes an das Tageslicht, sind Folgeeffekte nicht auszuschließen. Thiel gilt als kein Unbekannter in der Szene der Großinvestoren. Ein wirklich nachhaltiger Kurstreiber ist dies m.E. jedoch nicht. Vielmehr hatte der Kurs mit dem Kursschock unmittelbar vor Weihnachten zu kämpfen und ist bis dato noch nicht ganz über dem Berg. Eine Bodenbildung im Chart bei einem Kursniveau von 12.000 Dollar, scheint sich dennoch herauszukristallisieren. Ein endgültiger Befreiungsschlag lässt weiterhin auf sich warten. Bis dahin stehen allerdings zahlreiche Altcoins dem Krypto- Urgestein schlichtweg die Show und rücken allmählich in das Rampenlicht vor. Der gesamte Cyberwährungsmarkt steuert nun nach Coinmarketcap auf die Summe von 700 Milliarden Dollar zu.

Österreichs Notenbankchef Nowotny ruft zur Regulierung und Einführung einer Mehrwertsteuer für Bitcoin auf

Gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" äußert sich Österreichs Notenbank Nowotny über Bitcoin und bringt einmal mehr Handlungsbedarf in Bezug auf Geldwäsche und Transparenz zum Ausdruck.

"Es kann doch nicht sein, dass wir gerade beschlossen haben, den 500- Euro- Schein nicht mehr zu drucken, um Geldwäsche zu bekämpfen und jedem noch so kleinen Sparverein strenge Regeln aufbrummen, um dann zuzusehen, wie weltweit munter mit Bitcoin Geld gewaschen wird."

"Alle Beteiligten an einem Geschäft müssen ihre Identität offenlegen. Damit würde Bitcoin zusammenbrechen", so Ewald Nowotny. Des Weiteren betonte er die Notwendigkeit einer Mehrwertsteuer auf Bitcoin, da diese keine Währung sei.

Während der Gouverneur der OeNB Bitcoin den Status einer Währung abspricht, sucht er Mittel und Wege die digitale Währung möglichst unbequem zu verpacken und einzudämmen. Geldwäsche und somit Verbrechertum sind jedoch ein ernsthaftes Problem, welches die Notenbanken bereits erkannt haben. Auf verschärfende Regulierungen dürften sich Anleger aber mittlerweile bereits eingestellt haben. Ein Körperscanner für digitale Währungen dürfte dennoch weiterhin umstritten bleiben. Terrorfinanzierungen und Geldwäsche via Cyber- Währungen sollten jedoch zeitnah massiv bekämpft werden.