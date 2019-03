Ölunternehmen begibt Anleihe

Unter der WKN A2RZJG emittierte das halbstaatliche brasilianische Mineralölunternehmen Petrobras eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 2,25 Milliarden USD. Die Laufzeit beträgt dabei 30 Jahre, fällig wird die Anleihe demzufolge am 19.03.2049. Der Kupon liegt bei 6,9%, die nächste Zinszahlung steht am 19.09.2019 an. Handelbar ist diese von Seiten des Emittenten vorzeitig kündbare Anleihe ab einem Mindestbetrag von 2.000 USD in Handelseinheiten von 1.000 USD, abgewickelt wird in EUR. S&P ratet Petrobas mit BB-.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.