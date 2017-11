Ölpreis steigt

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Weiter nach oben ging es in der letzten Woche für den Ölpreis der Sorte Brent Crude auf den höchsten Stand seit September 2015. Bereits seit Ende Juni stellt sich im Chart auf Wochenbasis eine ansteigende Tendenz dar, die durch das Überwinden der vorherigen Hochs knapp um 60 US-Dollar neuen Schwung erhielt.

Neue Prognosen der Energy Information Agency (EIA) hatten zuletzt keine Auswirkungen auf den Ölpreis, wobei diese heute ihre neuen Bestandsdaten vorlegt. Vielmehr orientierte er sich an der aktuellen Lage in Saudi-Arabien und im Iran, weshalb eine Risikoprämie aufgeschlagen werde. Da nach einem Anstieg um mehr als vierzig Prozent innerhalb von vier Monaten zudem eine Korrektur durchaus möglich sei, könnte der risikobegrenzende Stoppkurs aktuell bewusst eng zur Absicherung des Erreichten nachgezogen werden. Außerdem ist zu beachten, dass vor kurzem beim zugrundeliegenden Future als Basiswert ein Wechsel auf den Future mit Fälligkeit im Januar stattfand. Unsere vor zwei Wochen vorgestellte Idee, mit der WKN SC5W5Z auf einen steigenden Ölpreis der Sorte Brent Crude zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 12,91 Euro und liegt mit 63 Prozent im Plus. Wer seinen bisherigen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung eines weiter steigenden Ölpreises in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann durch ein weiteres Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses nun schon einen Gewinn von mehr als 45 Prozent absichern.

Brent Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 64,19 / 65,39 / 66,54 Unterstützungen: 59,62 / 59,39 / 59,22 / 55,74

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN SC5W5Z) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Ölpreis der Sorte Brent Crude ausgehen, mit einem Hebel von 4,3 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 21,3 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 62,30 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 11,68 Euro. Nach oben könnte sich bei Brent Crude ein Ziel um 68 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: SC5W5Z

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 12,91 - 12,92 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 48,75 US-Dollar

Basiswert: Brent Future Jan 17 KO-Schwelle: 50,18 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 63,80 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 16,59 Euro Hebel: 4,3

Kurschance: + 28 Prozent



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere bei einem Future als Basiswert beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.