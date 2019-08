Ölpreis fällt wie ein Stein!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Die Abwärtsrally hat sich in der letzten Woche fortgesetzt und dem schwarzen Gold ein Wochenverlust von über drei US-Dollar auf die Marke von 58,07 USD beschert. Unerwartet hohe Lagerbestandsaufbauten in Amerika drückten die Rohölnotierungen tief ins Minus.





Charttechnik:

Der Kurs hat im Rahmen einer dynamischen Bewegung in Richtung Süden, zunächst das Level von 59,91 USD angelaufen, bevor er dann weiter In Richtung des entscheidenden Tiefs bei 59,12 USD abgedriftet ist. Dort haben die Bären ihre Krallen ausgefahren und bugsierten den Preis problemlos unter die ach so wichtige Zone. In der Spitze erreichte der Ölpreis gar die 55,75 US-Dollar.

Trading-Idee:

Momentan befindet sich der Kurs in der Konsolidierungsphase. Folgendes Szenario dürfte uns in die Karten spielen: Die Erholungsbewegung nimmt als erstes Ziel die Marke von 61,50 USD (50%-Korrektur) ins Visier. Gelingt es den Bullen dort weiter am Ruder zu bleiben, so dürfte die Korrektur als nächsten relevanten Punkt die 65,35 USD anlaufen. Oberhalb von diesem Level liegt dann das finale Hoch bei 67,44 USD. Ab der Marke von 61,50 USD ist ein Entry in Short-Richtung empfehlenswert. Warum nicht schon vorher? Die Antwort liegt hier klar auf der Hand - je tiefer die Korrektur desto mehr Potenzial haben wir bis zum ersten Anlaufziel.

RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.



