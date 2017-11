Ölpreis - WTI (Weekly) - Widerstandsbündel aus dem Lehrbuch

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":























Den Sprung über die wichtige Widerstandszone aus diversen alten Hochpunkten und dem

seit 2015 bestehenden Korrekturtrend bei rund 52 USD hat der Ölpreis in die erwarteten

Kursgewinne ummünzen können. Das damit aufgelöste Dreieck bzw. die schon oft diskutierte

inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (siehe Chart) wirkten dabei als Katalysatoren.

Allerdings hat das „schwarze Gold“ nun das nächste Barrierenbündel unmittelbar vor

der Brust. Gemeint ist die Kumulationszone aus der 200-Wochen-Linie, der Parallelen

zum Aufwärtstrend seit 2016 (akt. bei 58,38/58,74 USD) sowie den verschiedenen Hoch-

und Tiefpunkten bei rund 60 USD. Aufgrund der Bedeutung der angeführten Widerstände

sollten technisch motivierte Anleger Neuengagements zurückstellen bis der Ölpreis

die genannten Hürden übersprungen hat. Lohn der Mühen wäre zunächst ein Anlauf auf

das Tief vom Mai 2010 bei 64,24 USD. Langfristig lässt sich aus der Höhe der unteren

Umkehr sogar ein Test der Tiefs der Jahre 2011 und 2012 bei 74,95/77,28 USD rechtfertigen.

Auf der Unterseite ziehen wir den Stopp für bestehende Engagements auf das Niveau

des ehemaligen Jahreshoch vom Januar (55,24 USD) nach.





















Ölpreis - WTI (Weekly)











































