Ölpreis - WTI (Weekly) - Genug Kraft gesammelt

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":























Genug Kraft gesammelt





In den letzten Wochen gönnte sich der Ölpreis eine Atempause als Reaktion auf die

dynamischen Kursgewinne von Mitte 2017 bis Ende Januar 2018. Die weiße Kerze der aktuellen

Woche liefert einen Hinweis, dass die Phase des Luftholens möglicherweise zu Ende

geht. Zuvor hatte das „schwarze Gold“ die wichtige horizontale Haltezone bei rund

60 USD verteidigen können. Diese Entwicklung quittieren die Glättungslinien der letzten

38 bzw. 200 Wochen (akt. bei 55,52/55,02 USD) mit einem positiven Schnittmuster. Neben

diesem Indikatorensignal dürfte auch die an dieser Stelle mehrfach thematisierte inverse

Schulter-Kopf-Schulter-Formation den Ölpreis antreiben (siehe Chart). Während das

Hoch von Ende Januar bei 66,66 USD ein erstes Etappenziel markiert, lässt sich das

kalkulatorische Anschlusspotential aus der unteren Umkehr sogar auf rund 74 USD taxieren.

Dieses Level harmoniert bestens mit dem Jahrestief 2011 (74,95 USD). Als Absicherung

auf der Unterseite bietet sich indes das Tief von Anfang Februar bei 58,02 USD an.

Per Saldo befindet sich der Ölpreis in einem intakten Aufwärtstrend und das o. g.

S-K-S-Muster sorgt weiterhin für Rückenwind.





















Ölpreis - WTI (Weekly)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de



















---------------------------------------------------------------------Diese E-Mail sowie eventuelle Anhänge enthalten vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren oder Speichern sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.This e-mail and any attachments may contain confidential and / or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail . Any unauthorized copying, storing, disclosure or distribution of the contents of this e-mail is strictly forbidden.---------------------------------------------------------------------HSBC Trinkaus & Burkhardt AGSitz: Düsseldorf, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 54447Mitglieder des Vorstands: Carola Gräfin v. Schmettow (Sprecherin), Dr. Rudolf Apenbrink, Paul Hagen, Fredun Mazaheri, Dr. Jan WilmannsVorsitzender des Aufsichtsrats: Andreas Schmitz