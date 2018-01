Ölpreis nach US-Luftangriff im Aufwind, Gold hingegen schwächelt

US-Luftangriff lässt Ölpreise nach oben steigen

Die Ölpreise haben in der vergangenen Woche mit einem Anstieg auf die Nachricht eines US-Luftangriffs auf einen Militärflughafen in Syrien reagiert. Der Preis der Nordseesorte Brent verteuerte sich in der Spitze bis auf 56,08 Dollar, womit der höchste Stand seit dem 7. März erreicht wurde. Syrien selbst ist kein wichtiges Förderland, eine Eskalation des Syrien-Krieges könnte aber im Ernstfall auch wichtige Öl-Förderländer betreffen, hieß es am Markt zur Begründung. „Mit den wieder in den Vordergrund rückenden geopolitischen Spannungen ist eine Komponente hinzugekommen, welche den Ölpreis in nächster Zeit unterstützen dürfte“, kommentierte die Commerzbank.



Die USA hatten in der Nacht auf Freitag als Vergeltungsmaßnahme für einen mutmaßlichen Giftgasangriff, einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien angegriffen. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums wurden 59 Raketen des Typs Tomahawk abgeschossen.



Der Syrien-Konflikt könnte aktuell nicht der einzige Treiber für weiter steigende Notierungen sein. Außerplanmäßige Produktionsausfälle in Kanada sowie in Libyen beflügelten zuletzt ebenfalls den Preis des schwarzen Goldes. In Kanada legte ein Feuer eine wichtige Produktionsanlage lahm, in Libyen wurde offenbar laut Bloomberg die Förderung im größten Ölfeld des Landes durch eine blockierte Pipeline unterbrochen.





Auch die politische Krise in Venezuela sorgte zuletzt für Sorgen über mögliche Förderengpässe. Venezuela verfügt über die größten nachgewiesenen Schwerölreserven der Welt (301 Mrd. Barrel). Gegenwärtig produziert Venezuela aber lediglich 2 Mio. Barrel/Tag. „Venezuela liegt im Vergleich zu Ländern mit ähnlich hohen Reserven abgeschlagen zurück, da mit der Verwässerung der sog. "Apertura Petrolera"-Reformen von 1995, die dem Ölsektor nachhaltig Auftrieb verliehen hätten, im Jahr 2001 ein steter Rückgang der Investitionen zu beobachten war“, erklären Experten der HSH Nordbank.

Discount-Zertifikate auf Brent Crude Oil Future

WKN

Cap

Discount*

max. Rendite**

Laufzeit

Akt. Kaufpreis*

Details

VN72YA

USD 52,00

13,70%

6,54%

26.10.2017

EUR 45,98



VN725Y

USD 55,00

10,36%

8,48%

26.10.2017

EUR 47,75



VN725Z

USD 58,00

7,55%

10,94%

26.10.2017

EUR 49,23







Gold: Das Krisenmetall fällt vom Fünfmonatshoch zurück

Der Goldpreis ist zu Beginn der Handelswoche vor Ostern von einem zuvor erreichten Fünfmonatshoch deutlich zurückgefallen. Zunächst hatte das Krisenmetall in der Nacht zu Freitag mit einem Preissprung auf den US-Militärschlag gegen Syrien reagiert. In der Spitze kletterte der Goldpreis bis auf 1.269,46 Dollar je Feinunze und erreichte damit das höchste Niveau seit November 2016. Das Edelmetall profitierte damit von seinem Ruf als „sicherer Hafen“. Die Aufmerksamkeit wanderte jedoch im weiteren Handelsverlauf recht schnell wieder in Richtung USA, wo der US-Arbeitsmarktbericht für März veröffentlicht wurde. Zwar enttäuschte die Zahl der neu geschaffenen Stellen mit lediglich 98.000 (Konsensschätzung 185.000), jedoch sank die Arbeitslosenquote überraschend von 4,7 Prozent auf 4,5 Prozent – der niedrigste Stand seit Mai 2007. Zu Beginn der neuen Handelswoche konnten weder die geopolitischen Krisen noch die Sorge um eine schwächelnde US-Wirtschaft dem Goldpreis merklich Auftrieb verleihen. Nachdem das Edelmetall während des Handels in London noch auf rund 1.255 Dollar taxiert wurde, bröckelten die Notierungen im Verlauf des Nachmittags ab. Im Tief fiel das Edelmetall wieder unter die Marke von 1.250 Dollar zurück. In den kommenden Wochen könnten die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen den Takt für das Edelmetall vorgeben. US-Zinserhöhungen sind dabei offensichtlich nicht so schädlich für das gelbe Metall wie mitunter prophezeit. Auch fehlt es an dem befürchteten Gegenwind durch den starken US-Dollar, wie Helaba-Analyst Heinrich Peters im aktuellen „Rohstoffreport“ schreibt. Letztlich könnten die geopolitischen Sorgen zusammen mit der sprunghaften US-Regierungspolitik das Edelmetall wieder nach oben befördern. „Die institutionellen Anleger scheinen vor diesem Hintergrund langsam wieder Fährte aufzunehmen, die Netto-Long-Positionen nichtkommerzieller Marktteilnehmer anzuziehen. Sobald der hartnäckige Widerstandsbereich bei 1.260 US-Dollar genommen ist, dürften auch große Finanzinvestoren vermehrt bei Gold einsteigen“, schrieb Peters. Der weitere Verlauf bleibt dennoch abzuwarten.

Bonus Cap-Zertifikate auf Gold (Troy Ounce)

WKN

Cap

Barriere

Laufzeitende

Bonusrendite**

Aktueller Briefkurs*

Details

VN8DL5

USD 1.600,00

USD 1.100,00

16.03.2018

6,54%

EUR 141,64



VN8DL8

USD 1.600,00

USD 1.150,00

15.12.2017

7,97%

EUR 139,92







Verhaltener Optimismus bei Kupferproduzenten

Der Preis des Industriemetalls Kupfer hat sich in den vergangenen sechs Monaten um beinahe 25 Prozent erholt. In der zu Ende gehenden Woche traf sich die Kupferindustrie zur CRU World Copper Conference in Santiago de Chile. Die meisten Minengesellschaften blicken nach Beobachtung der LBBW dabei „verhalten optimistisch“ in die Zukunft. Nach Ansicht der chilenischen Bergbauministerin Aurora Williams dürfte die Branche das Schlimmste mittlerweile überstanden haben. Auch Streiks in Kupferminen könnten das Angebot in den kommenden Monaten und Jahren begrenzen und damit dem Kupferpreis zu weiteren Anstiegen verhelfen, nachdem es in diesem Jahr bereits zu Streiks in Chile und Peru gekommen war. Zusätzliche Kupferexporte aus Indonesien könnten hingegen die Angebotssituation entspannen, wenn ein Exportverbot für Kupfererze in Kürze aufgehoben werden würde.

