Ölpreis: Trendbruch!

Brent Crude Oil konnte seit Anfang November 2020 einen stabilen Aufwärtstrend ausbilden (siehe Chart unten).



Innerhalb dieses Kanals hangelte sich die Notierung Woche für Woche zu neuen Hochs. Jetzt scheint dieser Trend jedoch auf der Kippe zu stehen, der Brent Crude Preis gab im gestrigen Handel deutlich nach und rutschte ausgehend von der Eröffnung bei 67,77 USD im Tief bis auf 61,45 USD ab. Am heutigen Freitag sehen wir aktuell erste Stabilisierungsversuche, aktuell notieren wir bei 64 USD. Stehen wir nun bereits am Beginn einer größeren Korrektur?

Brent Crude Tageschart

