Ölpreis-Rally gestoppt!

Neues vom Ölmarkt! Die OPEC und Russland wollen ihre Förderung womöglich deutlich ausweiten. Die Ölpreis-Rally ist somit erst einmal gestoppt. Mit einem Inline-Optionsschein auf den Ölpreis kann man aber eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Die einseitige Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch Donald Trump und die massiven Probleme der venezolanischen Ölproduktion feuerten den Ölpreis in den vergangenen Wochen an. Doch mit der Rally am Ölmarkt ist jetzt erst einmal Schluss - der Ölpreis knickte in den letzten Tagen gewaltig ein. Denn laut Medienberichten wollen die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) und Russland ihre Förderung deutlich ausweiten. Von bis zu einer Mio. Barrel pro Tag sei die Rede. Damit würde die von der OPEC unter saudischer Führung im vergangenen Jahr gemeinsam mit Russland beschlossene Förderbegrenzung weitgehend rückgängig gemacht werden. Damals wollte man dem Überangebot auf dem Ölmarkt entgegenwirken und den Ölpreis stabilisieren - was ohne Zweifel auch gelang.

Entscheidung im Juni?

Eine Entscheidung über eine Ausweitung der Förderung könnte auf der nächsten OPEC-Konferenz fallen. Diese findet am 22. und 23. Juni in Wien statt. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass die OPEC und Russland ihre Strategie ändern könnten. Laut Medienberichten strebe Russland auf Sicht einen Ölpreis von etwa 60 Dollar pro Fass an, habe Präsident Wladimir Putin kürzlich erklärt. Teureres Öl würde den anderen Sektoren der russischen Wirtschaft und auch den russischen Konsumenten schaden. Kurz noch zum Öl-Chart. Seit einem knappen Jahr bewegt sich der Ölpreis in einem Aufwärtstrend, welcher aktuell bei etwa 68 US-Dollar verläuft. Das aktuelle Monatstief bei 72,38 Dollar sowie das April-Tief bei 65,95 Dollar dienen als weitere Unterstützungen. Nach oben hin gilt das aktuelle Jahreshoch, welches bei 80,50 Dollar erzielt wurde, als signifikante Widerstandsmarke.

Strategie

Mit einem Inline-Optionsschein auf Brent Crude Oil (WKN ST0RDP) können risikofreudige Anleger in etwa sechs Wochen eine maximale Rendite von 14 Prozent oder 167 Prozent p.a. erzielen, wenn sich der Ölpreis der Sorte Brent bis einschließlich 13.07.2018 durchgehend zwischen den beiden Knockout-Schwellen von 64,00 und 84,00 US-Dollar bewegt. Nach unten haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 15 Prozent. Nach oben sind es 11 Prozent. Falls der Kurs für ein Fass Brent-Öl unter das April-Tief bei 65,95 Dollar fällt oder das aktuelle Jahreshoch bei 80,50 Dollar überwinden kann, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch rasche Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.

Brent Crude Oil (in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 80,50 US-Dollar (Jahreshoch) Unterstützungen: 72,38 US-Dollar (Monatstief) // 65,95 US-Dollar (April-Tief) Aufwärtstrend: 68,67 US-Dollar