Ölpreis: OPEC als Kurstreiber!

Der Ölpreis konnte sich noch nicht dazu durchringen eine Konsolidierungsbewegung einzuleiten. Man merkt aber, dass die Luft da oben schon relativ dünn ist und die Rohstoff-Spekulanten immer mehr Richtung abwartende Haltung tendieren. Wichtig: In dieser Woche gibt es ein zweitägiges Treffen der OPEC-Staaten, dessen Angebotsreduzierung der Hauptgrund für den Kursanstieg im Jahr 2019 war. Erhöhte Volatilität ist nicht ausgeschlossen.

BRENTSPOH1_150419

Charttechnik/ Tradingidee

Aus charttechnischer Sicht hat sich im Vergleich zur Vorwoche nicht viel verändert. Im Klartext: Wir warten weiterhin auf einen Rücksetzer, der idealerweise in den Bereich von (50%-Korrektur) oder noch tiefer läuft. Dort werde ich Ausschau nach einem Signal in Richtung Oberseite halten. Auch beim Ölpreis ist der Einstieg per Umkehrkerze meine bevorzugte Setup-Variante.

In der kurzfristigen Ausrichtung könnten wir etwas spekulativer vorgehen und uns auf den Aufwärtstrend und seine markanten Punkte konzentrieren. Hier ist der Bereich um die 70 USD die relevante Zone. Sollte also das schwarze Edelmetall eine Korrekturbewegung bis zu diesem Niveau abhalten, werde ich geduldig auf die Stärke der Bullen warten, um einen Entry tief aus der Korrektur zu wagen. Ich empfehle die Positionsgröße zu reduzieren und einen Teilverkauf relativ schnell zu realisieren (71,54 USD).



RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

