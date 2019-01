Ölpreis: Leichte Erholung oder Trendwechsel?

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Die wochenlange Talfahrt des Ölpreises ist vorerst gestoppt. Kurz vor Jahresende verzeichnete der Kurs einen deutlichen Sprung nach oben und auch in der ersten Handelswoche dieses Jahres war der Blick der Anleger nach oben gerichtet. Zum Wochenausklang kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 57,45 US-Dollar. Das waren 4,39 USD mehr als in der Vorwoche. Man kann den Anstieg auf die abrupte Erholung in den Aktienmärkten zurückführen.

Charttechnik: BRENTSPOTDaily 070119

In den nächsten Tagen dürfte es wohl entscheidende Hinweise darauf geben, ob der Ölpreis den Tiefpunkt bereits erreicht hatte und mittelfristig mit steigenden Notierungen zu rechnen ist, oder ob ein rascher Rückfall in den Abwärtstrend eingeleitet wird. Im Tageschart stehen derzeit folgende Zonen im Fokus: Tief: 50,33 USD / Hoch: 63,78 USD.

Trading-Idee

Solange sich das schwarze Gold unterhalb von 63,78 USD bewegt, ist aus charttechnischer Sicht der Abwärtstrend intakt. Ein Trendhändler wird in diesem Fall nach einem Short-Einstieg Ausschau halten und versuchen möglichst tief aus der Korrektur einen Trade aufzubauen (Potenzial). Ich empfehle ab der 60-USD-Marke einen Entry zu wagen - Trendhandel auf der Stundenebene. Bei einer 90% bis 100% Korrektur bietet sich ein Aufbau im Tageschart an. Den Stopp bitte über das letzte Hoch (63,78) legen.







RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

