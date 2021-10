Ölpreis: Immer weiter und weiter nach oben!

In den letzten Wochen hatten wir bereits mehrfach über die aktuelle charttechnische Entwicklung der Nordsee Ölsorte Brent Crude berichtet!



Am heutigen Montag klettert der Kurs aktuell auf 86,33 US Dollar und damit auf ein neuerliches Hoch. Wir würden deshalb jetzt zum wiederholten Male die Gelegenheit nutzen, weitere aufgelaufene Kursgewinne abzusichern. Den StopLoss platzieren wir somit knapp unter das Tief vom 21.10.21 auf 83,35 USD. Wer das Ausbruchslevel (blauer Kreis im Chart unten) vom 10.09.21 bei 72,95 mitgehandelt hat, sollte so bereits auf dicken Gewinnen sitzen.

Brent Crude Tageschart

