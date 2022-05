Ölpreis: Erneut ausgebremst!

In unserer Analyse Brent Crude Oil: Trendpfeile zeigen weiter nach unten! vom 25.04.22 hatten wir zuletzt über die charttechnische Situation beim Ölpreis berichtet.



In der vergangenen Handelswoche kam es zu einer neuerlichen Zwischenerholung, welche den Kurs wieder bis an die schwarze Aufwärtstrendgerade heran führte (siehe Chart unten). Auch im dritten Anlauf gelang es jedoch nicht, diese Linie zu knacken. Am heutigen Montag steht der Ölpreis aktuell bei 104,29 US Dollar. Achten Sie auch weiter auf die von uns vorgestellten markanten Marken im Chart.

Brent Crude Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.