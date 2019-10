Ölpreis: Dramatischer Absturz!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Der Ölpreis hat in den letzten Tagen einen heftigen Abverkauf erlebt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zum Wochenausklang 58,28 US-Dollar. Das waren 2,85 USD weniger als zum Wochenbeginn. Was ist passiert? Die zwei wichtigsten Ereignisse der letzten Woche waren der schlechte ISM-Index (Gewerbe) in den USA, sowie der schwache ISM Index, der ebenfalls heftige Marktreaktionen ausgelöst hatte.

Charttechnik:

Aus charttechnischer Sicht wird die Lage immer brenzliger. Sollte sich nämlich auf der Tagesebene die Reise gen Süden fortsetzen, wäre der nächste Anlaufpunkt das Tief bei 55,75 USD. Unterhalb von diesem Level könnten sich die Shorties noch weiter austoben. Es gibt aber einen Grund zur Hoffnung. Die Long-Umkehrkerze vom Donnerstag wurde bestätigt - der erste Versuch eine Gegenbewegung zu starten kann also unternommen werden.

Trading-Idee:

Im Stundenchart verläuft der Kurs schon seit geraumer Zeit unter der Wolke. Für etwas Entspannung würde ein Bruch der Kumo und der Marke von 58,72 USD sorgen. Bis dahin müssen wir die Short-Seite im Auge behalten, denn mit einem Rutsch unter die 55,98 USD dürfte es weiter in Richtung 55,00 USD gehen. Das Level von 58,72 USD kann ebenso für einen spekulativen Short-Einstieg genutzt werden. Den ersten Teilverkauf würde ich bereits am Tief bei 55,98 USD realisieren.

BRENTSPOTH1_071019







RISIKOHINWEIS

