Ölpreis: Die Bullen haben das Sagen!

Der Ölpreis (Brent) zeigte sich in der vergangenen Woche von seiner starken Seite und schaffte sogar die Marke von 70 Dollar je Barrel ins Visier zu nehmen. Diesen Widerstand konnte das schwarze Gold zum Wochenausklang hinter sich lassen und ging mit 70,23 US-Dollar in den Feierabend. Hier spielt nach wie vor das Angebot eine Rolle, das vom Opec-Kartell künstlich verknappt wird sowie die US-amerikanischen Sanktionen gegenüber Venezuela und dem Iran.

Charttechnik

Auch beim Ölpreis steigt nach diesem Schub natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass nach und nach die Rohstoff-Spekulanten ihre Gewinne mitnehmen und somit eine Konsolidierungsbewegung auslösen. Relevante Unterstützungszonen finden sich bei 65,90 USD und zu guter Letzt bei 64,00 USD. Spätestens hier sollten die Bullen wieder zupacken und versuchen den 70er Bereich zu erobern.

Trading-Idee

In der kurzfristigen Ausrichtung kann ein klarer Aufwärtstrend bewundert werden. Ich werde versuchen am letzten Tief bei 68,60 USD eine Position aufzubauen. Vorausgesetzt der Kurs rutscht in diese Range ab und zeigt dort Stärke. Da es sich um einen sehr spekulativen Trade handelt, empfehle ich die Positionsgröße zu verkleinern und sofort am Hoch bei 70,57 USD einen Teilverkauf zu realisieren. Fällt der Ölpreis unter die 68,60 USD, so wird die übergeordnete Korrektur aktiviert.



