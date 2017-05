Ölpreis: 222 Prozent p.a. in 8 Wochen

Gestern kletterte der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent Crude Oil um schier 3 Prozent. Alle Achtung. Was aber steckte hinter diesem Kurssprung? Es wurde bekannt, dass die beiden Öl-Riesen Russland und Saudi-Arabien eine seit Beginn des Jahres gültige Kürzung der Fördermenge deutlich ausweiten wollen. Wie die Nachrichten-Agentur dpa berichtete, streben beide Länder an, dass die ursprünglich auf sechs Monate bis Juni begrenzte Produktionskürzung bis Ende des ersten Quartals 2018 ausgedehnt werden soll. Am 25. Mai wollen Saudi-Arabien und Russland auf dem nächsten Treffen der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) ihre Vorschläge zur Debatte stellen. Andererseits: Während die Opec und Russland ihre Produktion weiter drosseln wollen, legte die Fördermenge in den USA hingegen zu. Laut jüngsten Daten der US-Regierung vom vergangenen Mittwoch habe die landesweite Ölproduktion den höchsten Stand seit Mitte 2015 erreicht.



Zum Chart. Nach oben hin sieht sich der Ölpreis aus charttechnischer Hinsicht einigen Hürden gegenüber. So verläuft die 200-Tage-Linie aktuell bei 53,34 US-Dollar. Das Kurshoch von April bei 56,65 Dollar, das aktuelle Jahreshoch bei 59,01 US-Dollar sowie das Kurshoch des vergangenen Jahres bei 59,24 Dollar stellen schwierig zu überwindende Widerstandsmarken dar. Nach unten hin bietet das aktuelle Monatstief bei 46,64 Dollar eine erste charttechnische Unterstützungsmarke. Einen signifikanten Unterstützungsbereich bilden zudem das November-Tief bei 45,84 Dollar sowie das August-Tief bei 45,66 Dollar.

Brent Crude Oil (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Inline-Optionsschein auf Brent Crude Oil (WKN SC2J10) können risikofreudige Anleger in etwa acht Wochen eine maximale Rendite von 24 Prozent oder 222 Prozent p.a. erzielen, wenn sich der Ölpreis der Sorte Brent bis einschließlich 14.07.2017 durchgehend zwischen den beiden Knockout-Schwellen von 44 und 62 US-Dollar bewegt. Nach unten haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 15,5 Prozent. Nach oben sind es 19 Prozent. Falls der Kurs für ein Fass Brent-Öl unter das August-Tief bei 45,66 Dollar fällt oder das Kurshoch des vergangenen Jahres bei 59,24 Dollar überwinden kann, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch rasche Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.