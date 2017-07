Ölpreis: 203 Prozent p.a. in 6 Wochen

Noch zu Beginn des Jahres notierte der Ölpreis der für Europa maßgeblichen Sorte Brent in der Region von 60 US-Dollar. Dann aber verbilligte sich das Schwarze Gold Stück für Stück - bis zum aktuellen Jahrestief bei 44,35 Dollar, welches im Juni markiert wurde. Das Angebot auf dem weltweiten Ölmarkt ist weiterhin relativ groß. Während die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und Russland ihre Produktion drosselten, legte die Fördermenge in den USA zeitweise wieder zu. Für Fracking-Unternehmen aus den Staaten lohnt sich laut Medienberichten die Produktion bei einem Ölpreis über der 50-Dollar-Marke. So scheint derzeit ein Deckel auf dem Ölpreis. Andererseits scheint auch ein Absturz eher unwahrscheinlich. Denn auch die Lagerbestände in den USA sind in den vergangenen Wochen gesunken. Und dies könnte sich fortsetzen - solange auch die Nachfrage relativ groß bleibt, sprich die globale Wirtschaft wächst.



Wie Sie im Chart sehen können, steht der Ölpreis aus charttechnischer Hinsicht vor einigen Hürden. Insbesondere das aktuelle Jahreshoch bei 59,52 Dollar in Kombination mit dem Mehrmonatshoch bei 59,75 Dollar stellt einen sehr starken Widerstand dar. Nach unten hin bieten das aktuelle Jahrestief bei 44,35 Dollar sowie das Mehrmonatstief bei 43,28 Dollar signifikante Unterstützungsmarken. Zudem befindet sich der Brent-Preis in einem kurzfristigen Aufwärtstrend, welcher aktuell bei etwa 48 Dollar verläuft und ebenfalls unterstützend wirken könnte.

Brent Crude Oil (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Inline-Optionsschein auf Brent Crude Oil (WKN SE9Q5B) können risikofreudige Anleger in etwa sechs Wochen eine maximale Rendite von 17 Prozent oder 203 Prozent p.a. erzielen, wenn sich der Ölpreis der Sorte Brent bis einschließlich 08.09.2017 durchgehend zwischen den beiden Knockout-Schwellen von 42,50 und 65,00 US-Dollar bewegt. Nach unten haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 13 Prozent. Nach oben sind es 33 Prozent. Falls der Kurs für ein Fass Brent-Öl unter das Mehrmonatstief bei 43,28 Dollar fällt oder die runde Marke von 60 Dollar überwinden kann, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch rasche Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.