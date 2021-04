Ölmarkt WTI/BRENT - 70% Anstieg in 2021?

Für beide Referenzölsorten erwarten wir ja seit den Zwischenhochs, dass es abwärts geht. Einen Teil der Bewegung haben die Rohöle auch gepackt, aber die Fortsetzung lässt auf sich warten. So sehen wir, dass beim britischen Brent der Kurs nach einem Absacken dann jetzt doch wieder zurückgekommen ist. Die Bullen geben hier nicht auf. Wahrscheinlich sehen sie diesen Markt als ihr Terrain an, da der Rohölmarkt auch in Zukunft steigende Preise mit sich bringen wird. Im Primärszenario für das britische Brent gehen wir nach wie vor von sinkenden Kursen aus. Wichtig ist aber nicht nur, dass hier keine Aufwärtsimpulse kommen, sondern, dass die Signale nach Süden auch klar genug sind und der Preis so unter $60.26 kommt. Das ist eine erste wichtige Marke für das Brent. Jedoch sollte das endgültige Ende der Abwärtsbewegung zwischen $59.04 und $55.27 liegen, wo dann auch eine umfangreiche, und vor allem nachhaltige, Trendwende eintreten sollte.

Es muss jetzt also nach Süden mit dem Brentpreis gehen. Dabei erwarten wir, dass der Kurs zwischen $59.04 und $55.27 in eine Aufwärtsbewegung drehen muss.

West Texas Intermediate (WTI):

Auch die WTI-Bullen sind hier noch auf dem Plan und ziehen den Kurs wieder zurück nach oben und zögern die Korrektur der Bären hinaus. Dabei reagiert das WTI etwas stärker als das Brent. Nichtsdestotrotz muss es hier abwärts gehen, damit die Korrektur abschließen kann. Am Ende der Bewegung sollten wir uns zwischen $56.14 und $52.50 wiederfinden und in der Region gute Einstiege auf der Longseite hinterlegen können. Warum? Na, im weiteren Verlauf sehen wir, dass der Kurs sich nicht nur über $57.27 und $67.98, sondern weiterführend auch über $80 entwickeln wird. Dazu müssen jetzt aber die richtigen Signale der Bären kommen, die sich in letzter Zeit nicht so energisch gezeigt haben.

Primär erwarten wir, dass der WTI-Preis unter $57.27 gelangt und dann sein korrektives Tief zwischen $56.14 - $52.50 platziert. Danach sehen wir den Kurs stark steigen.

In folgendem YouTube Video gehe ich im Detail auf unseren nächsten Einstieg bei WTI und Brent Öl ein.

Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein?

Anmeldung: www.hkcmanagement.de

https://www.youtube.com/watch?v=0nJPgwdhW5Y