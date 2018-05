Ölmarkt: Saudi Arabien und Russland planen Förderausweitung

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Preis für ein Fass Brent im Zuge der Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA zwischenzeitlich auf über USD 80 gestiegen war, kam er zuletzt etwas unter Druck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Innerhalb von nur drei Handelstagen habe die Notierung für Brent in der Spitze um nahezu sieben Prozent nachgegeben. Ausschlaggebend seien Meldungen gewesen, wonach sich Saudi Arabien und Russland darauf verständigt haben sollten, ihre Ölproduktion in der zweiten Jahreshälfte ausweiten zu wollen. Noch sei nicht sicher, ob und in welcher Höhe dies letztendlich geschehen solle. Gerüchten zufolge habe Russland eine Erhöhung um rund 800 Tsd. Fass pro Tag (FpT) vorgeschlagen, Saudi Arabien wiederum solle nur eine zusätzliche Menge von 300 Tsd. FpT präferieren.









Fakt sei, dass die OPEC-Länder im April laut ihrem jüngsten Monatsreport täglich rund 500 Tsd. Fass weniger gefördert hätten als dies ihre Fördervereinbarung eigentlich vorsehe. Dieser Umstand sei in erster Linie auf eine deutlich fallende Ölproduktion in Venezuela, aber auch auf Förderrückgänge in Angola, Algerien und Katar zurückzuführen. Zudem sei aufgrund der Ankündigung erneuter US-Sanktionen gegen den Iran ab dem vierten Quartal 2018 mit geringeren Exportmengen von Rohöl aus dem Iran zu rechnen.Aktuell scheine sich nun jedenfalls ein Konsens zwischen Saudi Arabien und Russland herauszubilden, dass gerade vor dem Hintergrund einer saisonal bedingten höheren globalen Ölnachfrage in der zweiten Jahreshälfte (H2 18 vs. H1 18: +1,5 Mio. FpT) sowie niedrigeren Rohölexportmengen des Irans ab dem vierten Quartal 2018 ein zumindest etwas höheres Ölangebot für diesen Zeitraum vonnöten sein werde. Klarheit diesbezüglich dürfte es beim nächsten OPEC-Treffen der Mitgliedsstaaten sowie zahlreicher Nicht-OPEC-Produzentenländer am 22. Juni in Wien geben. Es sei davon auszugehen, dass die weitere Ölpreisentwicklung in den Wochen bis dahin letztlich einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung haben werde.Würden sich die jüngsten Meldungen bestätigen und es komme zu einer Ausweitung der aktuellen Ölproduktion durch die OPEC sowie einiger Nicht-OPEC-Produzenten inkl. Russland, sinke die Wahrscheinlichkeit für einen nachhaltigen Ölpreisanstieg auf über USD 80 pro Fass. Vor dem Hintergrund der neuen US-Sanktionen gegen den Iran möchten die Analysten der RBI einen solchen vorübergehenden Preisanstieg aber nach wie vor keineswegs ausschließen. Im Gegenteil, sollte sich der Konflikt zwischen dem Iran und den USA/Israel zuspitzen (z.B. der Iran kündige die Wiederaufnahme der Uran-Anreicherung an; als Folge dessen drohe Israel/USA eventuell sogar mit Luftschlägen gegen den Iran), dann sei kurzzeitig in jedem Fall mit Ölpreisen von mehr als USD 80 pro Fass Brent zu rechnen.Nachdem sich die Ölpreisentwicklung der letzten Wochen mit jener von uns in unserem letzten Ölmarktreport (23. April 2018) veröffentlichten Prognose deckt, sehen wir aktuell keine Veranlassung unsere Ölpreisprognosen anzupassen, so die Analysten der RBI. Im Schnitt würden die Analysten für die zweite Jahreshälfte ein Preisniveau von USD 76 pro Fass Brent erwarten. (28.05.2018/ac/a/m)