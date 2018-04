Ölmarkt: Kein Angebotsdefizit erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der jüngste Ölpreisanstieg resultierte aus einer Mischung von stärker wahrgenommenen Angebotsrisiken und von politischen Einflüssen, so die Analysten der DekaBank.

Die Disziplin der OPEC, sich an die Kürzungsvereinbarung zu halten, sei zurzeit hoch. Die krisenbedingten Produktionsausfälle in Venezuela würden sogar zu einer enormen Übererfüllung der Quote führen. Trotz der weiterhin stark steigenden US-Ölförderung befeuere dies die Diskussion, ob der globale Ölmarkt ins Angebotsdefizit rutschen werde. Diese Diskussion, gepaart mit der gestiegenen Wahrscheinlichkeit, dass die USA erneut Sanktionen gegen den Iran verhängten könnten, sowie weitere politische Risiken rund um Syrien hätten ebenfalls zur Verteuerung von Rohöl beigetragen. Die Analysten der DekaBank rechnen für dieses Jahr nicht mit einem Angebotsdefizit am Ölmarkt, da die steigende Nachfrage alleine durch die Mehrproduktion in den USA gedeckt werden kann. Daher würden sie ihre mittelfristige Ölpreisprognose unverändert lassen. (Ausgabe April/Mai 2018) (17.04.2018/ac/a/m)