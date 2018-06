Ölmärkte: OPEC vor graduellem Ausstieg aus Produktionskürzungen

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Hamburg (aktiencheck.de) - Saudi-Arabien und Russland signalisierten am vergangenen Freitag (25.05), dass sie in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres möglicherweise beabsichtigen, die Anfang 2017 in Kraft getretenen Förderkürzungen zu lockern, so die Analysten der HSH Nordbank AG.



Den Stellungnahmen der Energieminister beider Länder, Khalid al-Falih (Saudi-Arabien) und Alexander Nowak (Russland), sei zu entnehmen, dass diese Entscheidung womöglich vor dem Hintergrund negativer Auswirkungen auf das Wachstum der Weltwirtschaft und folglich der Ölnachfrage getroffen werden dürfte. In Folge dieser Ankündigung hätten die Ölpreise sichtbar nachgegeben. Brent habe zwischenzeitlich gut 5 US-Dollar auf 74 US-Dollar/Barrel verloren. Trotz der jüngsten Preisreaktion würden die Analysten der HSH Nordbank AG an ihrem optimistischen Ausblick für die kommenden Monate festhalten. Wie sie in den vergangenen Monaten des Öfteren argumentiert hätten, seien die globalen Öllagerbestände bereits normalisiert bzw. sei das Normalniveau unterschritten und ohne eine Angebotsreaktion dürfte der Abbaupfad weiter stetig Richtung "Süden" zeigen. Damit würde der Markt allerdings Gefahr laufen, dass die globalen Öllagerbestände das minimal notwendige operative Niveau unterschreiten würden. Daher würden die Analysten der HSH Nordbank AG eine Reaktion der OPEC-Staaten als erforderlich ansehen.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Während die Ankündigung seitens der OPEC die Unsicherheit darüber, ob und wann das Kartell die Förderquoten wieder erhöhen werde, nehme, ändere sich ihr positiver Ölmarktausblick nicht. Erstens erfolge die Ankündigung der Staaten in der OPEC aufgrund eines ohnehin angespannten Ölmarktes. Zweitens sei die Größenordnung der Anhebung der Förderquoten noch ungewiss. Allerdings dürften selbst bei einer Anhebung der Fördermenge um etwa 1 Mio. Barrel/Tag lediglich die unfreiwilligen Kürzungen, also über das angekündigte Niveau von 1,8 Mio. Barrel/Tag, ausgeglichen werden. Drittens sei zu erwarten, dass der Markt, trotz einer möglichen Anhebung der Fördermenge um 1 Mio. Barrel/Tag (3Q) bzw. 250 Tsd. Barrel/Tag (4Q), im Defizit verharren dürfte. Zum einen betrage der Nachfrageüberhang gegenwärtig etwa 1,25 Mio. Barrel/Tag und zum anderen dürfte die Umsetzung der Anhebung der Förderquoten lediglich graduell erfolgen. Darüber hinaus sei mit weiteren Produktionsrückgängen in Venezuela und eventuell auch im Iran zu rechnen, welche einen Teil des zusätzlichen Angebots ausgleichen. Nicht zuletzt dürfte die Anhebung der Förderquoten dazu beitragen, die ohnehin begrenzten Kapazitätsreserven weiter zu reduzieren. Dies stünde im Einklang mit der Historie: Bisher sei es der OPEC nie gelungen, das Angebot in der Spätphase des Konjunkturzyklus derart stark auszuweiten, sodass das Angebot die Nachfrage überholt habe, um die Lagerbestände vor Beginn einer Rezession wieder ansteigen zu lassen. Der Grund dafür sei, dass das Wachstum der Ölnachfrage in jeder Periode (außerhalb einer Rezession) zunehme, während die Produktionskapazitätsreserven konstant bleiben, was einen ausgewogenen Markt zu einem beweglichen Ziel mache.Trotz der jüngsten Schlagzeilen würden die Analysten der HSH Nordbank AG nicht erwarten, dass damit eine Phase wieder fallender Ölpreise eingeläutet worden sei. Stattdessen würden das gegenwärtige Niveau des Marktdefizits, die Robustheit der Nachfrage und steigende Produktionsausfälle auf weiter rückläufige Lagerbestände hindeuten, während gleichzeitig die Kapazitätsreserven der OPEC-Staaten sinken würden. Selbst wenn die jüngsten Ankündigungen kurzfristig wie eine Preisobergrenze wirken dürften, würden die Analysten der HSH Nordbank AG mittelfristig keine signifikante Entspannung am Ölmarkt erwarten. Sie würden weiterhin an ihrer Prognose von 80 US-Dollar/Barrel in den kommenden Monaten festhalten(01.06.2018/ac/a/m)