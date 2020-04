Öl – wie funktioniert eigentlich die “Rolle”?

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Rollen – bedeutsam beim Ölpreis für Anleger, aber auch für produzierende Länder. Denn Öl verursacht Lagerkosten, mitunter sogar recht hohe. Auch viele Mitglieder des Ölkartells Opec sind daher von den sinkenden oder steigenden Preisen für Öl betroffen. Kommt es zum Rollvorgang, muss das Finanzierungsniveau (Basispreis) der betroffenen Produkte, z.B. Open End Turbos oder Mini Futures, angepasst werden. Wie sich der neue Basispreis ergibt, wollen wir uns einmal detailliert anschauen. Auch unsere Produktauswahl haben wir ergänzt, zum Beispiel mit dem Call GD4JWM und dem Put GD4JY5 auf Brent.

Auf WTI empfehlen wir den Call DGH4RP und einem 12er Hebel. Dieser befindet sich momentan nicht im Geld, bietet aber eine attraktive Einstiegsmöglichkeit für Anleger die auf steigende Kurse setzen. Alternativ bietet der Inliner SC1ZKG eine schöne Rendite von knapp 30 Prozent bis März 2018 bei reichlich Abstand zu den Barrieren. Doch werfen wir nun einen Blick auf die Anpassung des Basispreis des 25schwarzen Goldes bei einem Rollvorgang.

Long-Produkte:

Basispreis (neu) = Basispreis (alt) – Verkaufspreis des alten Futures + Kaufpreis des neuen Futures + Gebühren

Short-Produkte:

Basispreis (neu) = Basispreis (alt) – Verkaufspreis des alten Futures + Kaufpreis des neuen Futures – Gebühren

Gebühren: Die für den Verkauf des alten Futures-Kontrakt und den Kauf des neuen Futures-Kontrakt anfallenden Gebühren

Auch bei endlos laufenden Hebelprodukten und Tracker-Zertifikaten stellt sich die Frage der Laufzeitverlängerung, da der Emittent Terminkontrakte nutzt, um die von Privatanlegern erworbenen Positionen in Mini Futures, Open End Turbos oder Tracker-Zertifikaten abzusichern. Das heißt, dass sich diese Produkte nicht auf den Spotpreis (aktueller Marktpreis mit direkter Lieferung – „Ware gegen Geld“) des jeweiligen Rohstoffs beziehen, sondern diesen vielmehr der Future als Basiswert zugrunde liegt. Das Rollen eines Futures, also der Wechsel in einen länger laufenden Kontrakt, hat damit einen Einfluss auf das Wesen des Knock-Out-Produkts oder des Anlagezertifikats.

Beispiel des Rollvorgangs am Basiswert Rohöl (Contango)

Dezember-Future (alt): 112 USD/Barrel

Januar-Future (neu): 113 USD/Barrel

Gebühren Kauf/Verkauf: 0,10 USD / Future-Kontrakt

Basispreis Open End Turbo Bull: 105 USD

Bezugsverhältnis: 0,1 (1:10)

Wechselkurs EUR/USD: 1,30

Preis Open End Turbo Bull: 0,54 EUR

Der Preis berechnet sich wie folgt:

Preis = (Kurs des Basiswerts – Basispreis) x Bezugsverhältnis / Währungsumrechnung

Preis = (112 USD – 105 USD) x 0,1 / 1,30 = 0,54 EUR

Neuberechnung des Basispreises durch den Rollvorgang:

Basispreis (neu) = Basispreis (alt) – RK (alt) + Verkaufsgebühr + RK (neu) + Kaufgebühr

Basispreis (neu) = 105 USD – 112 USD + 113 USD + 0,20 USD

Basispreis (neu) = 106,20 USD

Durch den neuen Basispreis ändert sich der Preis des Produkts wie folgt:

Preis = (113 USD – 106,20 USD) x 0,1 / 1,3 = 0,52 EUR

Kurz vor Verfall eines Futures-Kontrakts notiert dieser in der Regel in etwa in Höhe des Spotpreises des jeweiligen Rohstoffs. Der Rollvorgang von einem Future in den nächsten ist bis auf die aufgewendeten und in die Berechnungen eingeflossenen Gebühren kostenneutral.

Steigt der Spotpreis bis zur Fälligkeit des neuen Futures allerdings nicht um die durch die Contango-Situation hervorgerufene Differenz zwischen neuem und altem Future-Kontrakt (hier: 1 USD = 113 USD – 112 USD), erleidet der Anleger dann zu diesem späteren Zeitpunkt einen entsprechenden Verlust.

Verbleibt der Spotpreis bei 112 USD, wird der Open End Turbo Bull bei Verfall des neuen Kontrakts voraussichtlich auf 0,45 EUR fallen.

Preis = (112 USD – 106,20 USD) x 0,1 / 1,3 = 0,45 EUR

Beispiel des Rollvorgangs am Basiswert Kupfer (Backwardation)

Juni-Future (alt): 10.500 USD/Tonne

Juli-Future (neu): 10.200 USD/Tonne

Gebühren Kauf/Verkauf: 5 USD / Future-Kontrakt

Basispreis Open End Turbo Bull: 9.500 USD

Bezugsverhältnis: 0,01 (1:100)

Wechselkurs EUR/USD: 1,30

Preis Open End Turbo Bull: 7,70 EUR

Der Preis berechnet sich wie folgt:

Preis = (10.500 USD – 9.500 USD) x 0,01 / 1,30 = 7,70 EUR

Neuberechnung des Basispreises durch den Rollvorgang:

Basispreis (neu) = 9.500 USD – 10.500 USD + 10.200 USD + 10 USD

Basispreis (neu) = 9.210 USD

Durch den neuen Basispreis ändert sich der Preis des Produkts wie folgt:

Preis = (10.200 USD – 9.210 USD) x 0,01 / 1,3 = 7,62 EUR

Auch im Fall von Backwardation gilt, dass der Rollvorgang von einem Future in den nächsten bis auf die aufgewendeten und in die Berechnung eingeflossenen Gebühren kostenneutral ist. Fällt der Spotpreis bis zur Fälligkeit des neuen Futures um die Differenz zwischen neuem und altem Future-Kontrakt (hier: 300 USD = 10.500 USD – 10.200 USD), notiert auch dann der Open End Turbo Bull noch ungefähr in Höhe des Ausgangsniveaus.

Dies gilt, wenn Finanzierungskosten und eventuelle Währungsschwankungen außer Acht gelassen werden. Ein Rollgewinn ist dann möglich, wenn der Spotpreis am Laufzeitende des neuen Future-Kontrakts weniger stark gefallen ist, als es die Terminkurve beim Rollvorgang erwarten ließ.

Verbleibt der Spotpreis bei 10.500 USD, wird der Open End Turbo Bull bei Verfall des neuen Kontrakts voraussichtlich auf 9,93 EUR steigen.

Preis = (10.500 USD – 9.210 USD) x 0,01 / 1,3 = 9,93 EUR