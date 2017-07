Öl und Gold im Aufwärstrend

Öl war in den letzten Wochen einer der antizyklischen Werte in unserem Portfolio und wir hatten wiederholt Produkte mit seitwärts/offensiv Ausrichtung vorgestellt. Bei einem Niveau von 50 US-Dollar empfehlen wir Gewinne einzustreichen. Bei niedrigerem Kursniveau lohnt sich ein Blick auf den Inlinerauf Brent (hoher Abstand zu Barrieren und maximale Rendite von 145 Prozent) oder den Discount-CallBei Gold bleiben wir mittelfristig bullish (Open-End Turbo). Wir werfen einen Blick auf die Rohstoff-Einschätzung von Vontobel…

Zu Beginn der neuen Handelswoche konnte der Rohölpreis seinen in den vorherigen Tagen begonnenen Aufwärtstrend fortsetzen. Dennoch bleibt die Sorge vor einem zu hohen Angebot das Hauptthema am Ölmarkt. Der Preis für Rohöl liegt nach wie vor unter der bedeutenden Marke von 50 US-Dollar je Barrel.

Am Freitagabend hatte der US-Öl- und Gasfelddienstleister Baker Hughes einen erneuten Anstieg der Bohrlöcher in den USA gemeldet. Allerdings legte die Zahl in der vergangenen Woche nur um zwei auf 765 zu. Dies war der geringste Anstieg seit Mai. Die Meldung hatte keinen negativen Einfluss auf die Preise am Ölmarkt. Nach Ansicht von Commerzbank-Analyst Eugen Weinberg eine ungewöhnliche Reaktion und Zeichen eines Stimmungsumschwungs. Vor zehn Wochen hatte selbst ein geringer Anstieg der Rigs in den USA noch sinkende Ölpreise zur Folge gehabt, betont Weinberg.

Nach Einschätzung der Commerzbank erhielten die Preise zu Wochenbeginn auch Unterstützung von Daten aus China, die eine steigende Nachfrage beim weltweit zweitgrößten Verbraucher signalisierten. Laut Nationaler Statistikbehörde in Peking sei die Rohölverarbeitung in China im Juni auf 11,21 Mio. Barrel pro Tag gestiegen – ein Anstieg um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im ersten Halbjahr habe sich die Verarbeitung von Rohöl den weiteren Angaben zufolge auf durchschnittlich 11,1 Mio. Barrel pro Tag belaufen und hätte damit 3 Prozent über dem entsprechenden Vorjahresniveau gelegen

Gold: Technisches und fundamentales Umfeld wieder günstiger

Der Goldpreis handelte am Montag auf einem Zweieinhalb-Wochenhoch bei über 1.235 US-Dollar je Feinunze. Bereits am vergangenen Freitag konnte das Edelmetall im Zuge schwächerer US-Konjunkturdaten anziehen und die Marke von 1.230 US-Dollar zurückerobern. Damit notiert das Edelmetall wieder in der Nähe der charttechnisch bedeutenden 200-Tage-Linie. Sollte das aktuelle Preisniveau nachhaltig überschritten werden, erwarten die Experten der Commerzbank weitere technisch bedingte Anschlusskäufe.

Auch das fundamentale Umfeld sieht für das Edelmetall wieder etwas günstiger aus. In den USA bleibt der Inflationsdruck geringer als von der US-Notenbank Fed erwünscht. Das lässt die Zinserwartungen zurückgehen. Ein ähnliches Bild in der Eurozone. Auch hier lässt der Preisdruck neuesten Daten zufolge zu wünschen übrig.

In unserer ISIN-Liste finden Sie wie gewohnt verschiedene Anlageideen auf Gold, zum Beispiel den Open-End Turbo TD87SF oder den Call Optionsschein CE7ZSA. Wenn Sie nicht sicher sind, ob und wie Sie am besten in Rohstoffe investieren sollten, könnte es sich lohnen bei ETORO vorbeizuschauen. Hier können Sie ihr Trading verbessern, indem Sie die besten Anleger der Community kopieren.

Daneben bleiben frische Konjunkturdaten in den USA teils deutlich hinter den Erwartungen zurück. Am Montag enttäuschte mit dem Empire State-Index erstmals seit Längerem auch wieder ein Stimmungsindex. Das Barometer, das die Geschäftstätigkeit in der Region New York abbildet, brach im Juli deutlich ein, verharrt aber zumindest weiter im Expansionsbereich. Die Datenlage führte sowohl zu einem nachgebenden US-Dollar als auch zu fallenden US-Anleiherenditen.

Quelle: Vontobel / eigene Recherche