Öl – ein neuer Trend unterhalb des alten Trends

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Seit der Hammerformation Anfang Dezember letzten Jahres konnte Öl einen neuen Aufwärtstrend unterhalb des alten etablieren. Betrachtet man lediglich den Trend, müsste nun das Top vom Oktober wieder erreicht werden. Gegen eine solche Bewegung in den Bereich von 85 USD sprechen die Indikatoren, die Divergenzen gebildet haben. Solche Divergenzen geben zwar keine Signale, sind aber Warnhinweise, die nicht ignoriert werden sollten. Am Freitag wurde ein Shooting-Star hinterlassen, was kurzfristig ebenfalls gegen einen weiteren Anstieg spricht.





Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.