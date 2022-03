Öl - korrigiert deutlich- Benzinpreise bleiben oben

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Es ist nicht verständlich, dass der Öl-Preis von knapp 140 USD auf zwischenzeitlich unter 100 USD fällt, die Benzin-Preise an der Tankstelle aber auf hohem Niveau stabil bleiben. Leider gibt es keinen Future auf die Preise, die der kleine Verbraucher zahlen muss. So könnte man sich gegen die Preisfestsetzungen absichern.

Die Öl-Preise an den regulär gehandelten Börsen konnten die steile Anstiegsbewegung nicht durchhalten und korrigierten zuletzt an die langfristige Aufwärtstrendlinie. Die Indikatoren haben wieder nach oben gedreht (nicht alle mit Kaufsignalen), was zum Halten der Trendlinie geführt hat. Auch die etwas steilere Trendlinie konnte zurückerobert werden. Ob diese gehalten werden kann ist derzeit fraglich. Ein Unterschreiten der flacheren Linie sollte zunächst nicht erwartet werden.

Quelle Charts: ProRealTime.com

