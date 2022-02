Öl: Wie an der Schnur gezogen!

Brent Crude Öl zieht weiter wie auf Schienen nach oben! Nach dem Tief vom 02.12.22 bei 65,75 USD kann der Kurs im Hoch rund 50 Prozent (!) zulegen und steht am heutigen Mittwoch bei aktuell 94,40 USD. Im Chart lässt sich dabei eine steile Aufwärtstrendgerade einzeichnen, die es zu beachten gilt. Solange sich die Notierung darüber halten kann, bleibt alles im grünen Bereich. Offene Longpositionen würden wir mit einem StopLoss knapp unterhalb der Trendlinie absichern und sukzessive nachziehen.

Brent Crude Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.