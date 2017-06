Umkämpfter Seitwärtsmodus ( 43,76 US-Dollar)

US-Dollar) Stabilisierung noch sehr fragil, Störfeuer beachten (!)

die markt- und charttechnische Ausgangslage fürbleibt kritisch. Das Öl (WTI) kämpft weiter um den Erhalt derUS-Dollar.Die(49,53) bleibt charttechnisch. Allerdings zeugt derzumindest von einerim unteren Terrain des Seitwärtstrends (vgl. Chart).Dieflammen allerdings unentwegt auf. So hat diedie Produktion zuletzt weiter hochgefahren. Derzeit wird allerdings ein Ölpreis von zumindestpro Barrel als notwendig erachtet, um überhaupt rentabel zu fördern....Seitens dergab es zuletzt keine neuen Nachrichten. Dienahmen derweil in der vergangenen Handelswoche weiter zu. Der Ölmarktbericht des(DoE) stieg um 0,1 Millionen Barrel, erwartet wurde dagegen ein Rückgang um 2,5 Millionen Barrel.Eine deutliche(!).Kurzfristig gilt es daher nun zumindest dieUS-Dollar zu halten. Diedeuten auch eher darauf hin.binnen dreier Tage sowie das aktuelle „" halten die Hoffnung auf diese Stabilisierung am Leben.Allerdings ist die heutigeschon wieder. Somit gilt für die nahe Zukunft: Primärer Fokus aufUS-Dollar sowie auf die Berichte des(DoE). Weitere „" kann man mit(siehe unten) schnell löschen.