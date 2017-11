Öl: Verlängerung der Förderbremse pusht die Preise , Goldpreis steigt weiter

Rohöl: Verlängerung der Förderbremse pusht die Preise

Die Ankündigungen der Energieminister von Russland und Saudi-Arabien, die laufende Förderbremse zeitlich um neun Monate auszudehnen, hat den Ölpreisen zu Wochenbeginn einen deutlichen Schub beschert. Die beiden Referenzsorten WTI und Brent verteuerten in einer ersten Reaktion um jeweils rund drei Prozent.

Ende des vergangenen Jahres hatten sich OPEC-Mitgliedsstaaten mit anderen wichtigen Förderländern wie Russland auf eine Kürzung der Produktionsmengen geeinigt. Die Vereinbarung trat Anfang des Jahres in Kraft. Die beiden Länder Saudi-Arabien und Russland streben nun an, dass die auf sechs Monate bis Juni ausgelegte Produktionsbremse bis Ende des ersten Quartals 2018 verlängert werden soll.

Der saudische Ölminister Khalid Al-Falih und sein russischer Amtskollege Alexander Nowak kündigten dieses Ziel am Montag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Peking an. Es sei notwendig geworden, die vereinbarte Kürzung der Fördermenge zu verlängern, sagte der saudische Ölminister. Das angestrebte Ziel bei den Ölreserven sei bis Ende Juni nicht mehr zu erreichen. „Deshalb sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass es möglicherweise besser sei, das Ende der Förderkürzung auf das Ende des ersten Quartals 2018 zu verschieben“, so Khalid Al-Falih.



Das primäre Ziel der Kürzungsvereinbarung, die Lagerbestände auf den Fünf-Jahresdurchschnitt zu drücken, wird wegen der gestiegenen Schieferölproduktion in den USA deutlich verfehlt. Nach Berechnungen der Commerzbank wäre der Lagerüberhang erst Ende 2017 abgebaut, wenn die Kürzungen bis dahin Bestand haben. „Mit der Verlängerung bis März 2018 trägt man dem Umstand Rechnung, dass die Nachfrage im ersten Quartal eines Jahres saisonal am schwächsten ist und bei einer Ausweitung der Produktion ein erneutes Überangebot drohe“, erläutert Rohstoffexperte Eugen Weinberg.

WKN

Cap

Discount*

max. Rendite**

Laufzeit

Akt. Kaufpreis*

Details

VN72YA

USD 52,00

8,40%

8,42%

26.10.2017

EUR 43,18



VN725Y

USD 55,00

5,74%

11,48%

26.10.2017

EUR 44,41



VN725Z

USD 58,00

3,93%

15,33%

26.10.2017

EUR 45,29





Discount-Zertifikate auf Brent Crude Oil Future



Gold: Nachfrage steigt wieder

Der Abverkauf von Long-Wetten am Terminmarkt scheint beendet zu sein. Die Edelmetall-Notierungen setzten ihre Talfahrt nur bis Dienstag vergangener Woche fort und erholen sich seitdem. Experten erwarten, dass sich die Erholung fortsetzt. Der aktuelle Zeitpunkt stellt deshalb eine günstige Gelegenheit für Anleger und Rohstoffeinkäufer in der Industrie dar, wie LBBW-Analyst Frank Klumpp im Commodity Weekly betont. Zuletzt hatte die gestiegene Risikofreude der Marktteilnehmer die Nachfrage und damit den Preis gedrückt. Der Appetit auf riskantere Engagements spiegelte sich nicht nur in hohen Aktienmärkten wider, sondern auch in einer äußerst geringen Volatilität an den Märkten. Mittlerweile ist das Edelmetall in Asien wieder stark gesucht. Laut Einschätzung des Generalsekretärs des Verbands der chinesischen Goldproduzenten könnte die Goldnachfrage in China dieses Jahr wieder die Marke von 1.000 Tonnen übertreffen, berichten Analysten der Commerzbank. Als Grund wurde eine hohe Investmentnachfrage nach Gold als sicherer Hafen genannt. Deutlich im Aufwind ist auch die Goldnachfrage in Indien. Die Goldimporte zogen im April vorläufigen Daten des Finanzministeriums zufolge auf 98,3 Tonnen an. Im März hatte Indien sogar mehr als 120 Tonnen Gold importiert.

WKN

Cap

Barriere

Laufzeitende

Bonusrendite**

Aktueller Briefkurs*

Details

VN8DL5

USD 1.600,00

USD 1.100,00

16.03.2018

6,30%

EUR 135,41



VN8DL8

USD 1.600,00

USD 1.150,00

15.12.2017

6,46%

EUR 135,17



VN8DL4

USD 1.500,00

USD 1.100,00

16.03.2018

5,13%

EUR 128,39





Bonus Cap-Zertifikate auf Gold (Troy Ounce)



Nickelpreis bleibt stabil

Der Nickelpreis stand in den letzten Wochen stark unter Druck. Hatte die auf den Philippinen ernannte Umweltministern Lopez mit ihrem Konfrontationskurs gegenüber den Minen im ersten Quartal noch für Preisfantasie bei dem Legierungsmetall gesorgt, führte ihre Abberufung nun zur entgegengesetzten Preisentwicklung, wie LBBW-Investmentanalyst Achim Wittmann im aktuellen „Commodities Weekly“ schreibt. Der nun eingesetzte Minister Cimatu verfüge weder hinsichtlich der Umweltpolitik noch bezüglich der Minenindustrie über explizite Erfahrungswerte. Entsprechend vorsichtig seien seine bisherigen Aussagen. Insgesamt zeichne sich jedoch ein deutlich gemäßigter Ton gegenüber den Minen ab. Die Philippinen sind der größte Förderer von Nickelerzen. Nach dem indonesischen Exportstopp Anfang 2014 hatten die Chinesen das Nickelerz nahezu ausschließlich von den Philippinen bezogen. Anfang des Jahres hätten die Indonesier beschlossen, ihr Ausfuhrverbot zu lockern. „Sollten auf den Philippinen nun umfangreiche Minenschliessungen ausbleiben, dürfte das für dieses Jahr erwartete Angebotsdefizit auf dem Nickelmarkt wohl deutlich geringer ausfallen“, erwartet Investmentanalyst Wittmann. Mit dem jüngsten Preisrückgang dürfte der Markt jedoch ausreichend auf diese Entwicklung reagiert haben“.

