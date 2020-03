Öl-Tsunami und die weiteren Folgen für unser Finanzsystem!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

WTI - Öl-Tsunami aus der Wüste!

Saudi-Arabien startet einen Ölpreiskrieg und hat bereits am heutigen Handelstag Milliarden Dollar an Marktwert der größten Unternehmen der Branche weggewischt. So bauen die Ölmärkte weltweit einen der größten Preiseinbrüche in der Geschichte aus. Man muss dazu wissen, Saudi-Arabien hat diesen Krieg losgetreten, weil sie MASSIV finanziell unter Wasser sind. Der Saudische Hofstaat kostet jährlich Milliarden und bringt wenig bis keine Einkünfte.

Die Treue des saudischen Volkes wird dadurch erkauft das diese keinen Cent an Steuern zahlen und quasi von Geburt bis zum Ableben finanziell durchgefüttert werden.

Dies kostet gigantische Geldmengen, denen noch immer wenig Einkünfte außerhalb des Ölsektors entgegen stehen. Nach dem heutigen Tag wird sich diese Situation weiter dramatisch zugespitzt haben.

Die Entscheidung der weltweit größten Öl produzierenden Nation, ihre Produktion zu steigern, obwohl der Ausbruch des Coronavirus die Internationale Ölnachfrage mindert, löste heute Morgen einen Rückgang des Ölpreises um 30% aus.

Der Ölpreisschock führte dazu, dass die britischen Ölgiganten Royal Dutch Shell und BP innerhalb von Minuten nach Eröffnung der Londoner Börse mehr als 41 Mrd. Dollar an Marktwert verloren gingen.

Shell und der US-Ölriese ExxonMobil gelten als am stärksten vom Crash betroffen, da diese zu einem hohen Breakeven von $75 - $65 den Rohstoff abbauen. Nachdem die Verhandlungen zwischen Saudi-Arabien und Russland nicht zu einem Ergebnis führten dreht die Wüstennation den Hahn weiter auf und beschleunigt somit den Abverkauf um ein Vielfaches. Wohlgemerkt auc zum eigenen Nachteil.

Wir haben die tiefen Preise genutzt um einen zweiten Teil der Short Positionierung mit +28% Kursgewinn zu verkaufen und werden nach der nun erwarteten Gegenbewegung die noch hinterlegte Short Position wieder ausbauen. Wir gehen somit nicht davon aus, dass der Markt bereits sein Tief ausgebaut hat und sehen diesen mittelfristig tiefen Notierungen im Bereich von $25 anlaufen.

Hier sehen Sie unseren Short Trade vom 05.03.2020 mit den exakten Einstiegsdaten wie Sie alle Anleger in unserem Verteiler bekommen haben:

Sobald sich die nächste Gegenbewegung ausgebaut hat, werden wir wieder Shorten um uns die nächsten 8$-12$ aus dem Markt zu holen bevor es zu einer größeren Erholung der Preise kommt.

