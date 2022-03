Öl – an der Tankstelle kommen die Tränen

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Das Netz ist derzeit voll von eigentlich witzigen Cartoons die sich um den Benzinpreis ranken. Leider ist der Blick auf die Anzeigetafeln der Tankstellen derzeit überhaupt nicht zum Lachen. Auch ich musste heute schmerzlich spüren, wie der gestiegene Preis in die Geldbörse schlägt. Zwischenzeitlich ist der Öl-Preis auf fast 140 USD gestiegen. Der zuletzt parabolische Anstieg wurde, wie so etwas üblich ist, sehr schnell wieder korrigiert. Dabei wurde der neue steile Aufwärtstrend noch nicht erreicht. Die Indikatoren haben Verkaufssignale generiert oder stehen kurz davor. Wie bei den zuvor beschriebenen Märkten auch, sind diese in der aktuellen Lage kaum aussagefähig.

