Öl: Spannende Woche

Diese Woche hat es in sich: Erst die Zinssenkung der amerikanischen Notenbank, dann ein Trump-Tweet, der den Markt erschütterte. Und schließlich die US-Arbeitsmarktdaten, die die Marktteilnehmer Monat für Monat mit Spannung erwarten. Die oberen Währungshüter in den USA blicken ganz genau auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt, lassen dies mit in ihre Entscheidung einfließen, ob an der Zinsschraube gedreht wird oder nicht.



Der starke Abverkauf gestern endete nahezu exakt an der unteren Begrenzungslinie des Dreiecks. Dreiecke sollten gehandelt werden, bevor der Kurs zu sehr in die Spitze hineinläuft. Dennoch möchte ich mich in Richtung des Ausbruchs positionieren, also long gehen, sofern die obere Begrenzungslinie nach oben durchbrochen wird, bzw. short gehen, wenn es unter die untere Begrenzungslinie geht. Der Ausbruch muss aber spätestens am Dienstag erfolgen, ansonsten storniere ich die Stopp-Orders für den Einstieg. Sollte ich eingestoppt werden, möchte ich schnellstmöglich den Verlustbegrenzungsstopp in die Gewinnzone nachziehen. Denn bei Öl und insbesondere bei einer Dreiecksformation, die nicht zu meinen absoluten Favoriten gehört, kann sich der Wind sehr schnell ändern – Kursänderungen sind häufig anzutreffen und fallen nicht selten recht stark aus.





US Oil im aktuellen Tageschart – XAGUSD – Quelle: CFX TraderPRO



Die Entscheidung, vor der Fed-Sitzung den Gewinn im Silber-Trade einzustreichen, erwies sich als richtig. In den letzten Tagen kann eine Dollar-Stärke festgestellt werden, die sich dann negativ auf die Edelmetalle ausgewirkt hat – denn Silber und Gold notieren in USD. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.