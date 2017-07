Öl – Renditechancen stehen gut

Nach oben dabeisein in steigenden Märkten ist nicht die ganz große Kunst. Vielen ist das in den vergangenen Jahren gelungen, wir haben manchmal sogar die eine oder andere Aufwärtsphase mit halber Kraft mitgenommen. Dasein muss man aber – so unsere Überzeugung – wenn es runtergeht. Dann gilt es Kapital zu erhalten und eben zu zeigen, dass man nicht bloss “long only” kann, was der Ansatz vieler ist. Wir glauben, dass gerade im Sommer 2017 Puffer wichtig sind.

Im Favoritendepot und Defensivdepot wirken sie voll – Puts, Inliner, Discount-Puts, Cash. Es weitet unsere Rendite 2017 sogar noch aus und auch im Ayondo-Gastdepot haben wir den Abschwung von 12.950 bis 12.400 unbeschadet überstanden. Unsere Webinare ergänzen diese Sichtweise – gepaart mit dem so WICHTIGEN Blick auf die Volatilität. Sie ist der Taktgeber, der ehrliche Indikator, der bessere Indikator als das Gerede von Analysten oder das Gemale vieler technischer Analysten und Experten, die aus unserer Sicht allzu oft nur Trends fortschreiben und viel zu kurzfristig agieren. Hinten raus wird abgerechnet und was bringt einem ein schöner Zwischengewinn, wenn man danach nach unten voll dabei ist. Genauso wenig wie Experten, die bei Vola von 50! als der DAX bei 9.000 lag erzählen, dass die 8.000 ausgemachte Sache ist und dann die Rally bis 11.000 verpassen um dann umzufallen und voll auf long zu schwenken. Sorry, aber das ist genauso albern wie JETZT long in die Lufthansa reingeprügelt zu werden oder verzweifelt seine Nordex zu schmeissen oder Nvidia sinnfrei long zu gehen oder in die Adidas zu stürmen. Antizyklik und Blick nach vorn hilft viel mehr.

Schauen Sie auf unsere Depots, die wir Ihnen grob zusammenfassen und vor allem auf unsere neuen Ideen zu Öl. Unser Favorit ist der Brent-Inliner SC3GVY.

Unsere aktuelle Auswahl bei DAX-Inlinern:

HW3JFG sowie SC3GGP

Wer längerfristig auf der Long-Seite was beimischen will, nimmt Discount-Calls (PR41GM) mit längerer Laufzeit und Cap bei 12.000. Langt völlig.

In unseren Puts – empfohlen mehrmals um 12.800 im DAX – nehmen Sie Teilgewinne mit, aber nicht alles! In Bonuspapiere mit Abgeld kann man einsteigen, in Discounter selektiv auch. Die US-Märkte sind absolut noch korrekturfällig, legen Sie dort Puts eher sogar nach. Zur Absicherung.