Öl – Gegenbewegung schon wieder vor dem Ende?

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Die Gegenbewegung nach dem kräftigen Abwärtsschub könnte bereits wieder vor dem Ende stehen. Die Indikatoren hatten Kaufsignale generiert, die das Öl vom Tief bei ca. 65 USD wieder an die Tops vom Juli dieses Jahres geführt haben. Hier verläuft aber die 21-Tage-Durchschnittslinie, an der Öl zunächst gescheitert ist. Außer vom MACD-Indikator kommt von den Indikatoren keine Unterstützung mehr. Mehr als ein erneuter Test des Juli-Hochs sollte in der anstehenden Woche daher nicht erwartet werden.



