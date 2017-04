Öl&Gas Memory Express-Anleihe mit 5% Bonuschance und 30% Schutz

Trotz der Abhängigkeit von der Entwicklung des Ölpreises entwickelte sich der Stoxx Europe 600 Oil & Gas (Price)-Index in den vergangenen 3 Jahren wesentlich besser als die Notierungen für Brent Crude Oil. Obwohl der Ölpreis seit Anfang Januar 2016 seinen Wert mehr als verdoppeln konnte befindet er sich auf Sicht der vergangenen 3 Jahre noch mit 50 Prozent im Minus. Der Stoxx Europe 600 Oil & Gas (Price)-Index gab im Vergleichszeitraum nur um 6 Prozent nach.

Der Stoxx Europe 600 Oil & Gas-Index setzt sich derzeit aus 21 europäischen klassischen Öl-Gesellschaften, wie beispielsweise BP, ENI, Total und OMV zusammen. Darüber hinaus sind auch die Aktien der Produzenten von Windkraftanlagen Vestas und Games im Index vertreten. Da der Kursverlauf des Index von wesentlich geringeren Kursschwankungen geprägt ist, als dies bei der Ölpreisentwicklung der Fall ist, erscheint ein Investment auf „Öl“ über den Umweg des Aktienindex weniger riskant als ein direktes Ölinvestment. Mit der neuen BLB-Öl&Gas Memory Express-Anleihe können Anleger in den nächsten Jahren sogar bei einem bis zu 30-prozentigen Indexrückgang positive Renditen erzielen.

5% Bonuschance und 30% Schutz

Am 10.5.17 werden die Eckdaten der Anleihe fixiert. Die Barriere der Anleihe wird bei 70 Prozent des an diesem Tag festgestellten Standes des Stoxx Europe 600 Oil & Gas-Index liegen. Notiert der Index an einem der im Jahresabstand angebrachten Feststellungstage auf oder oberhalb der im Jahresintervall um fünf Prozent sinkenden Rückzahlungsschwelle (am ersten Stichtag, dem 3.5.18, oberhalb von 95 Prozent des Startkurses), dann wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis und einer Zinszahlung von 5 Prozent zurückbezahlt. Notiert der Index an einem der Feststellungstage zwischen der Barriere und dem Tilgungslevel, dann wird der Zinskupon ausbezahlt und die Laufzeit der Anleihe verlängert sich zumindest bis zum nächsten Feststellungstag. Unterschreitet der Index an einem der Stichtage die Barriere, so fällt die Zinszahlung aus. Allerdings wird diese nachbezahlt, wenn der Index an einem der nachfolgenden Stichtage wieder oberhalb der Barriere notiert. Wird der Indexstand am letzten Feststellungstag (3.5.21) auf oder oberhalb der Barriere gebildet, dann wird die Rückzahlung der Anleihe mit dem Ausgabepreis und der/den ausstehenden Zinszahlung(en) erfolgen. Bei einem Indexstand unterhalb der Barriere wird die Anleihe gemäß der negativen prozentuellen Indexentwicklung getilgt.

Die BLB-Öl&Gas Memory Express-Anleihe, maximale Laufzeit bis 10.5.21, ISIN: DE000BLB4ZA0, kann noch bis 5.5.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Anleihe spricht Anleger mit der Marktmeinung an, dass der weniger schwankungsfreudige aber dennoch mit dem Ölpreis korrelierende Aktienindex in den nächsten vier Jahren nicht mehr als 30 Prozent seines am 10.5.17 festgestellten Wertes verlieren wird.

Walter Kozubek