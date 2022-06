Öl – Nach dem Ausbruch nun der Widerstand

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Es war zwar kein dynamischer Ausbruch, den Öl aus dem Dreieck voll zogen hatte, der Preis steigt aber weiter kontinuierlich an. Inzwischen wurde der Bereich des Tops vom März dieses Jahres erreicht. Hier könnte sich nun ein Widerstand bilden. Für uns Verbraucher wäre es schön, wenn dieser Widerstand nicht überwunden wird. Die Indikatoren geben durch ihre neutrale Haltung keinen Anhaltspunkt, wie es weitergeht. Somit muss darauf geachtet werden, was in den kommenden Tagen mit dem Widerstand passiert.

