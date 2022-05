Öffentliche Version des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen Ausgabe 496

Sehr geehrte Leser/Innen,

INDIZES:VIX, DAX 30 Index, MDAX Index, FTSE 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, All Ordinaries Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Nasdaq Composite Index, Dow Jones Transportation Index, Nikkei225 Index.

VIX:

Der Volatilität Index (VIX) erreichte mit 36.64 Punkten eine

X-Sequentials Aufwärtszielzone und schloss am Donnerstag, den 5.5.2022 bei 32.82 Punkten. Unterstützung befindet sich zunächst im Kursbereich von 28.27 Punkten bis 22.09 Punkten und im Anschluss bei 21.24 Punkten. Nächster Widerstand befindet sich bei 38.94 Punkten. Es ist im Anschluss ein Überbieten dieses Widerstands bis in die

X-Sequentials Kurszielzone bei 41.75 Punkten bis 44.45 Punkten zu erwarten. Damit einhergehend ist mit fallenden Kursen bei den Indizes zu rechnen.

DAX Index:

Der DAX Index entwickelte sich leider, nachdem Unterstützung an der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 13.566,20 Punkten gefunden wurde, im Verlaufe der Handelswoche negativ. Nach einem Wochenhoch bei 14315,24 Punkten lag der Schlusskurs am Donnerstag, den 5.5.2022 bei 13902,52 Punkten. Solange dieses Wochenhoch nicht unterboten wird, ist ein Kursrückgang bis in die bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei xxxx Punkten bis xxxx Punkten zu erwarten. Tiefere Kurse bis in die X-Sequentials "5XZ" Kurszielzone bei xxxx Punkten bis xxxx Punkten und xxxx Punkten sind nur zu erwarten, wenn die Marke von xxxx Punkten unterboten wird. Zudem gilt: Solange die Tagesschlusskurse unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke von xxxx Punkten notieren, so lange besteht die Gefahr eines stärkeren Kursrückgangs.

MDAX Index:

Der MDAX Index unterbot nun die untere Begrenzung der X-Sequentials Kurszielzone bei 29250 Punkten bis 28819,60 Punkten und schloss ma Donnerstag, den 5.5.2022 bei 29374,37 Punkten. Somit sind nun weietr tiefere Kurse bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei xxxx Punkten bis xxxx Punkten. So lange die Tagesschlusskurse unterhalb der Marke von xxxx Punkten notieren, solange sind tiefere Kurse bis in die vollständige, inverse 5XZ Kurszielzone des vorliegenden X-Sequentials Musters bei xxxx Punkten bis xxxx Punkten und xxxx Punkten zu erwarten. Widerstand befindet sich im Kursbereich von xxxx Punkten bis xxxx Punkten.

FTSE 100 Index Futures:

Der FTSE 100 Index markierte zuletzt mit 7.635,0 Punkten ein neues Rekordhoch, korrigierte anschliessend bis 7310,0 Punkten und schloss am Donnerstag, den 5.5.2022 bei 7482,0 Punkten. Sollte der FTSE 100 Index nun die Marke von xxxx Punkten unterbieten, dann ist ein Kursrückgang bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei xxxx Punkten bis xxxx Punkten zu erwarten. Ansonsten ist mit einem Kursanstieg bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei xxxx Punkten bis xxxx Punkten zu rechnen.

Euro Stoxx 50 Index:

Der Euro Stoxx 50 Index notierte in der vorletzten Handelswoche bis 3.675,54 Punkten tiefer und schloss am Donnerstag, den 5.5.2022 bei 3.696,63 Punkten. Es ist eine Kursrückgang bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei xxxx Punkten bis xxxx Punkten zu erwarten. Für diesen Kursrückgang musste der Euro Stoxx 50 Index innerhalb des Kursbereichs von xxxx Punkten bis xxxx Punkten in Abwärtsrichtung umkehren. Was bislang auch geschehen ist (Freitag,6.5.2022, Notierung bei 3648.5 Punkten). Es besteht eine Position im Markt.

All Ordinaries Index:

Der All Ordinaries Index erreichte zuletzt mit 7.923,40 Punkten knapp eine X-Sequentials Kurszielzone bei 7.927 Punkten bis 7.970 Punkten und generierte anschließend ein Verkaufssignal. Dieses ließ den XAO bis 7420,20 Punkten fallen. Der Schlusskurs am Donnerstag, den 5.5.2022 lag bei 7467,600 Punkten. Mit dem Wochentief wurde eine Unterstützung erreicht. Sofern die Marke von xxxx Punkten unterboten wird, befindet sich Unterstützung bei xxxx Punkten. Es wird der weitere Kursverlauf abgewartet.

Dow Jones Industrial Index:

Der DJI schloss am Donnerstag, den 5.5.2022 bei 32.997,97 Punkten. Zuletzt wurde mit 35.492,22 Punkten der X-Sequentials "X" Widerstand bei 35.490 Punkten erreicht. Dem folgten tiefere Kurse bis 32.449,90 Punkten. Es ist nun ein Kursrückgang bis xxxx Punkten zu erwarten. Dieses Kursziel entspricht dem Mittel der 1/2 inversen X-Sequentials „5XZ“ Kurszielzone des vorliegenden X-Sequentials Musters. Tiefere Kurse bis zum vollständigen inversen X-Sequentials “5XZ“ Kursziel bei xxxx Punkten bis xxxx Punkten bis xxxx Punkten sind dann zu erwarten, wenn die Marke von 31.170 Punkten unterboten wird.

Nasdaq 100 Index:

Zuletzt wurde im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen für den Nasdaq 100 Index eine Abwärtsbewegung bis 12.590 Punkten bis 12.395 Punkten bis 12.180 Punkten prognostiziert. Diese Kursziele entsprechen dem Zweifachen "5XZ" Kurszielabtrag des vorliegenden X-Sequentials X5 Musters. Der Nasdaq 100 Index schloss am Donnerstag, den 5.5.2022 bei 12.850,55 Punkten. Diese Kursprognose hat weiterhin Bestand. Die X-Sequentials Zwischenziele befinden sich bei xxxx Punkten bis xxxx Punkten bis xxxx Punkten. Es bestand seit xxxx Punkten eine Shortposition. Das Kursziel lag bei xxxx Punkten. Mit dem letzten Handelssignal wurden +220,62 Punkte gewonnen.

Nasdaq Composite Index:

Der Nasdaq Composite Index unterbot die Marke von 12.370 Punkten, sodass ein Kursrückgang bis in die zweifache Kurszielzone des vorliegenden X-Sequentials Muster bei xxxx Punkten und xxxx Punkten bis 8.860 Punkten zu erwarten ist. Der Schlusskurs am Donnerstag, den 5.5.2022 lag bei 12.317,69 Punkten. Es besteht eine Position im Markt.

Dow Jones Transportation Index:

Der Dow Jones Transportation Index notiert seit der Kursspitze bei 18.246,500 Punkten am 2.11.2021 in Seitwärtsrichtung, mit einer unteren Begrenzung bei 14.133,600 Punkten. Der entsprechende Tagesbalken der Kursspitze betrug mehr als +14%. Es kann noch etwas dauern bis sich eine klare Marktrichtung etabliert. Höchstwahrscheinlich ist nun ein Kursrückgang bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei 13.610 Punkten bis 13.415 Punkten zu erwarten. Der Dow Jones Transportation Index schloss am Donnerstag, den 5.45.2022 bei 15.084,100 Punkten.

Nikkei 225 Index:

Der Nikkei 225 Index bildete von Oktober ´21 bis Ende Januar ´22 ein bullisches X-Sequentials X5 Muster aus. Das Muster schlug fehl und es wurde die Hälfte des inversen 5XZ Kursziels erreicht. Im Anschluss stieg der Nikkei 225 Index mit 28.338,80 Punkten knapp an den X-Sequentials "X" Widerstand bei 28.510 Punkten an. Der Nikkei 225 Index schloss am Freitag, den 6.5.2022 bei 26.956,91 Punkten. Eine Aufwärtsbewegung bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei 29.380 Punkten bis 29.740 Punkten ist dann zu erwarten, wenn die Tagesschlusskurse oberhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 27.585 Punkten notieren. Ansonsten befindet sich Unterstützung an der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 25.470,50 Punkten.

ZINSMÄRKTE:Euro Bund Future, 30 Years US-Treasury Bond

Bund Future:

Der Bund Future notierte bis 152,15 Euro tiefer und schloss am Donnerstag, den 5.5.2022 bei 152,55 Euro. Somit wurde die X-Sequentials Kurszielzone bei 152,82 Euro bis 151,62 Euro erreicht. Wenn der Bund Future nun die Marke von xxxx Euro unterbietet, dann ist ein weiterer Kursrückgang bis in die nächste X-Sequentials Kurszielzone bei xxxx Euro bis xxxx Euro zu erwarten. Widerstand befindet sich im Kursbereich von xxxx Euro bis xxxx Euro.

Der Abwärtstrend ist so lange intakt, solange die Tagesschlusskurse unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke von xxxx Euro liegen.

30 Years US-Treasury Bonds Future:

Der 30 Years US-Treasury Bonds schloss am Donnerstag, den 5.5.2022 bei $137,28000. Das letzte Tief lag bei $136,59000. So lange die Tagesschlusskurse unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke von $xxxx notieren, solange ist ein Kursrückgang bis in die X-Sequentials Kurszielzonen bei $xxxx bis $xxxx und $xxxx bis $xxxx zu erwarten. Widerstand befindet sich im Kursbereich von $xxxx bis $xxxx.

Forex/Devisenpaare:US-Dollar-Index, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, USDSEK, USDCHF.

US-Dollar Index:

Der US-Dollar Index notierte bis $103,970 höher und schloss am Donnerstag, den 5.5.2022 bei 103,802 Punkten. Der US-Dollar Index folgte damit zunächst der Prognose steigender Kurse bis in die X-Sequentials Kurszielezone bei 101,86 Punkten bis 102,12 Punkten und realisierte im Anschluss mit einem Wochenhoch bei 103,950 Punkten die Prognose höherer Kurse bis zum Hoch vom Frühjahr 2020 bei 103,960 Punkten realisiert. Bei einem höheren Schlusskurs oberhalb von 103,950 Punkten, befindet sich Unterstützung im Kursbereich von 103,950 Punkten bis 102,240 Punkten und es ist einen Aufwärtstrend bis 111,10 Punkten z erwarten. Ansonsten befindet sich Unterstützung im Kursbereich von 101,030 Punkten bis 100,450 Punkten. Der Aufwärtstrend ist so lange intakt, solange die Tagesschlusskurse oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 101,050 Punkten notieren. An dieser Aufwärtstrendmarke kann durch leichtes Unterbieten Unterstützung gefunden werden. Mit dem letzten Handelssignal wurden +134,90 Punkte gewonnen.

EUR/USD:

Der EUR/USD notierte bis 1,0565 USD schwächer und schloss am Donnerstag, den 5.5.2022 bei 1,0540. Somit wurde das Kursziel der Zweifachen

X-Sequentials invers Kurszielzone bei $1.0580 bis $1,0538 realisiert. Tiefere Kurse sind so lange zu erwarten, solange die Tagesschlusskurse unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 1,0650 USD notieren. Widerstand befindet sich im Kursbereich von 1,0635 USD bis 1,0835 USD. Da eine X-Sequentials Kurszielzone erreicht wurde, wird abgewartet, ob der EUR/USD in Aufwärtsrichtung umkehrt oder nicht. Es wäre dann ein Kursanstieg bis in den X-Sequentials Widerstandsbereich bei 1,1825 bis 1,19 und 1,1990 zu erwarten. Es bestand seit $1,0901 eine Shortposition. Der Stopp befand sich bei $1,1044 und wurde auf den Einstieg bei $1,0901 nachgezogen. Das Kursziel lag bei $1,0580 und wurde erreicht. Es wurden +321 Pips gewonnen.

GBP/USD:

Eine bis zur X-Sequentials "X" Marke erwartete Aufwärtsbewegung schlug in einen Abwärtsschub beim GBP/USD um, dass dieses Währungspaar bis 1,2325 fallen ließ. Der Schlusskurskurs am Donnerstag, den 5.5.2022 lag bei 1,2363. Somit wurde die Prognose tieferer Kurse bis $1,2620 - $1,2475 realisiert. Widerstand befindet sich im Kursbereich von $1,2502 bis $1,2772. Tiefere Kurse bis $1,2250 und im Anschluss bis $1,2026 bis $1,1925 sind so lange zu erwarten, solange der GBP/USD mit seinen Tagesschlusskursen unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei $1,2720 notiert.

(Anmerkung des Verfassers: Derzeit liegt für den GBP/USD kein explizites Handelssignal vor.

Sie können jedoch von dieser und von anderen Prognosen in dem X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen massiv profitieren, wenn Sie in entsprechende Optionsscheine investieren. In diesem Fall sind für den GBP/USD Put Optionsscheine notwendig. Man muss ich hier bei der Suche und Umsetzung das Leben nicht schwerer machen als es ist. Gehen Sie einfach nach Google.com und tippen Sie in die Suchzeile "Put Optionsscheine für den GBP/USD" ein. Es erscheint bspw. "sg-zertifikate.de". Klicken Sie auf den Link und gehen Sie zur Produktsuche. Wählen Sie bei Produkttypen "Standard Optionsscheine". Wählen Sie in der Kategorie -Basiswerte- "Währungen" aus und in der nächsten Kategorie -Basiswerte- "GBP/USD".

Klicken Sie auf "PUT" und schauen sie auf das jeweilige Kursziel im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen. Wenn es "1,2250" heißt und "1,2250" noch nicht durch den Kurs erreicht wurde, dann wählen Sie einen Put mit dem Basispreis "1,2250" oder am nächsten zu diesem Basispreis aus.

Wählen Sie als Laufzeit mindestens bis Ende 2022 und bleiben sie relativ konservativ.

Das wäre in diesem Fall der Schein:

Stammdaten

ISIN: DE000SH0H437

WKN: SH0H43

Produktart: Standard-Optionsscheine (Put)

Abwicklungsart: Barausgleich

Ausübungsrecht: European

Basiswert: GBP/USD

Bezugsverhältnis: 0,01:1

Typ: Put

Basispreis: 1,2300 USD

Ausgabetag: 08.12.2021

finaler Bewertungstag: 16.12.2022

Fälligkeitstag: 23.12.2022

Dieses gilt auch für Prognosen für andere Basiswerte!

Ihre Order können Sie bei einem Broker wie Consors umsetzen. Ein Wertpapier Konto ist online schnell eröffnet. Sie müssen nur durch das Identifizierungsverfahren. Hier gehen Sie einfach mit Ihrem Ausweis zur Post oder benutzen Ihr Smartphone!

Sofern Unsicherheiten (Stopp Größe etc.) bestehen sollten, können Sie mich per E-Mail anschreiben unter: devin.sage(at)gmail.com.)

USD/JPY:

Die YEN Schwäche ließ den USD/JPY bis 131,25 Yen ansteigen. Der Schlusskurs am Donnerstag, den 5.5.2022 lag bei 130,32 Yen. Somit erreicht der USD/JPY das prognostizierte Mindestkursziel in Aufwärtsrichtung bei 130 Yen bis 131 Yen. So lange die Tagesschlusskurse oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 127,48 Yen notieren, so lange ist ein Kursanstieg bis Dreifache X-Sequentials 5XZ invers Kurszielzone bei xxxx Yen bis xxxx Yen zu erwarten. Unterstützung befindet sich im Kursbereich von 126,60 Yen bis 125,08 Yen. Mit dem letzten Handelssignal wurden +158 Pips gewonnen.

USD/CAD:

Der USD/CAD schloss am Donnerstag, den 5.5.2022 höher bei 1,2804. Der USD/CAD verläuft seit dem Tiefpunkt am 1.6.2021 bei 1,2006 CAD innerhalb einer Seitwärtsbewegung dessen obere Begrenzung sich bei 1,2949 CAD und 1,2964 CAD befindet. Seit die Marke von xxxx überboten wurde, ist ein Kursanstieg bis zum X-Sequentials "X" Widerstand bei xxxx CAD zu erwarten. Es besteht eine Position im Markt.

USD/SEK:

Der USD/SEK bildete mit dem Hoch bei 10,0699 SEK am 7.3.2022 einen X-Sequentials 5XZ Hochpunkt aus, dem ein Kursrückgang bis 9,2293 SEK folgte. Der USD/SEK schloss am Donnerstag, den 5.5.2022 fest bei 9,8824. Sofern keine Handelsspanne mit einer oberen Begrenzung bei 10,0699 SEK folgt, ist ein Kursanstieg bis zum Hoch vom xxxx bei xxxx SEK zu erwarten. Es liegt ein Handelssignal vor.

USD/CHF:

Die Annahme, dass beim USD/CHF eine Ausbruchssituation relativ zum Hochpunkt vom 1.4.2021 bei 0,9473 CHF vorgelegen hat, stellte sich als richtig heraus. Der USD/CHF stieg weiter bis 0,9890 an. Der Schlusskurs am Donnerstag, den 5.5.2022 lag bei 0,9853 CHF. Mit diesem Kursanstieg erreichte der USD/CHF das Mindestziel des erwarteten Kursanstiegs bis xxxx CHF. So lange die Tagesschlusskurse oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 0,9670 liegen, solange ist ein Kursanstieg bis zum X-Sequentials "X" Widerstand bei xxxx CHF zu erwarten. Unterstützung befindet sich im Kursbereich von xxxx CHF bis xxxx CHF.

Commodities (Rohstoffe):CRB Index, Light Crude Oil, Natural Gas, Heating Oil, Gasoline, Gold, Silber, Platin.

CRB-Index:

Der CRB-Index bildete am 8.3.2022 bei 309.1216 einen Hochpunkt aus und fand im Anschluss mit 281.3498 Punkten Unterstützung an der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 289.2025 Punkten. Der Schlusskurs am Donnerstag, den 5.5.2022 lag bei 313.8651 Punkten. Es sind bis auf Weiteres steigende Rohstoffpreise zu erwarten. So lange die Tagesschlusskurse oberhalb der Marke von 280.5749 Punkten notieren, solange ist ein Kursanstieg bis in die

X-Sequentials Kurszielzone bei 329 Punkten bis 336 Punkten zu erwarten. Sollten sich die Tagesschlusskurse im Zuge der nächsten Marktbewegungen unterhalb der Marke von 280.5749 Punkten etablieren, dann besteht Korrekturpotenzial bis 236 Punkten.

Light Crude Oil (Erdöl):

Light Crude Oil bildete am 7.3.2022 bei $130,50 einen Hochpunkt aus und fiel im Anschluss bis $93,53. Der Schlusskurs am Donnerstag, den 5.5.2022 lag bei $105,36. Somit wurde die X-Sequentials Aufwärtstrendlinie bei $xxxx getestet. So lange die Tagesschlusskurse oberhalb dieser X-Sequentials Aufwärtstrendlinie notieren, solange ist ein Kursanstieg bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei $xxxx bis $xxxx. Widerstand befindet sich im Kursbereich von $xxxx bis $xxxx. Es besteht eine Position im Markt.

Natural Gas (Erdgas):

Natural Gas bildete zuletzt bei $8,065 einen Hochpunkt aus und fand intraday bei $6,345 Unterstützung, um im Anschluss bis $8,913 anzusteigen. Es kam leider nicht zu einem trade. Es ist ein Anstieg bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei $9,85 bis $9,275 zu erwarten. Zuletzt wurden +476 Ticks/Punkte gewonnen. Es wurden mit der letzten Shortprognose, nach einem Verlust von -75,6 Ticks/Punkten, +1094 Ticks/Punkte gewonnen.

ULSD Heating Oil (Heizöl):

ULSD Heating Oil bildete am 9.3.2022 bei $4,6709 einen Hochpunkt aus und korrigierte im Anschluss bis $2,9330. ULSD Heating Oil verlief an der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke von $3,764 in Seitwärtrsichtung und ist im Anschluss bis $4,7099 in Aufwärtsrichtung ausgebrochen. So lange ULSD Heating Oil mit seinen Tageschlusksursen oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei $4,088 notiert, solange ist ein Kursanstieg bis $5,2688 bis $5,438 zu erwarten. ULSD Heating Oil schloss am Donnerstag, den 5.5.2022 bei $4,0413.

RBOB Gasoline (Benzin):

RBOB Gasoline bildete am 7.3.2022 bei $3,8904 einen Hochpunkt aus und fiel im Anschluss bis $2,8861. RBOB Gasoline (Benzin) etablierte sich in den letzten Handelstagen oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei $3,128. Sollte RBOB Gasoline in Aufwärtsrichtung ausbrechen, dann ist ein Kursanstieg bis $xxxx zu erwarten. Hierfür müssen die Tagesschlusskurse weiterhin oberhalb von $xxxx notieren. RBOB Gasoline schloss am Donnerstag, den 5.5.2022 höher bei $3,6587. Es besteht eine Position im Markt.

Silber:

Silber bildete am 8.3.2022 bei $27,495 einen Hochpunkt aus und folgte der Prognose tieferer Kurse. Silber schloss am Donnerstag, den 5.5.2022 tiefer bei $22,443. Das Wochentief lag bei $22,130, sodass die X-Sequentials Kurszielzone bei $22,80 bis $22,42. Es ist daher mit einem weiteren Kursrückgang in die nächste X-Sequentials Kurszielzone bei $21,80 bis $21,48 zu erwarten. Die Abwärtsbewegung ist so lange intakt, solange die Tagesschlusskurse unterhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke von $23,765 notieren.

Gold:

Gold bildete am 8.3.12022 bei $2.078,8 einen Hochpunkt aus. Dem folgte eine Korrektur bis zuletzt $1,849,7. Gold schloss am Donnerstag, den 5.5.2022 bei $1,875,1 unterhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei $1.892,8. Sofern keine Eskalation im Ukraine Krieg stattfindet, ist weiterhin eine Abwärtsbewegung bis zur X-Sequentials "X" Unterstützung bei $xxxx zu erwarten. Es besteht eine Position im Markt Mit dem letzten Handelssignal wurden +634 Ticks/Punkte gewonnen.

Platin:

Platin schloss am Donnerstag, den 5.5.2022 bei $973,4 Das letzte Tief lag bei $895,4. Aufgrund eines X-Sequentials X5 Umkehrmusters mit Kursziel bei $800 bis $745 und $690, bestand seit $941,3 eine Shortposition. Der Stopp lag bei $1.009,1 und wurde im Wochenverlauf auf $930,1 nachgezogen. Das Kursziel lag bei $893. Die Position wurde mit einem Gewinn von +112 Ticks/Punkten ausgestoppt. Tiefere Kurse sind so lange zu erwarten, solange die Tagesschlusskurse unterhalb der Abwärtstrendmarke bei $1.022 notieren. Mit dem letzten Handelssignal wurden +550 Ticks/Punkte gewonnen.

