Öffentlich-rechtliche Medien: Eine Reform ist überfällig

Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland ist umstritten. Der 2013 eingeführte Rundfunkbeitrag, der die zuvor geräteabhängig erhobene Rundfunkgebühr ablöste, sollte Rechtsfrieden schaffen. Die Gebühreneinzugszentrale von ARD und ZDF spionierte hinter „Schwarzsehern" her und hatte keinen guten Ruf. Daher war es naheliegend, mit dem Wechsel auch den Namen der Einzugsstelle zu ändern. Seitdem heißt das Amt „Beitragsservice". Das klingt modern und dienstleistungsorientiert – auch wenn sich am Wesen nichts geändert hat.