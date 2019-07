ÖL: Veränderte Lage

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Die Zeichen sind recht eindeutig: Die amerikanische Notenbank bereitet den Markt auf eine Zinssenkung vor. Auch gestern konnten die Aussagen von Fed-Chef Powell dahingehend interpretiert werden. Entsprechend neigt der US-Dollar etwas zur Schwäche, ein Zustand, der in den letzten Monaten eher selten anzutreffen war. Dies wiederum ist eine gute Ausgangslage für Öl, das in US-Dollar notiert. Kommt nun noch ein charttechnisches Kaufsignal dazu, ist meine Entscheidung getroffen.



Erst gestern wurde mein Short-Trade in WTI Oil im Gewinn ausgestoppt – zuvor wurde ein schöner Teilgewinn vereinnahmt. Die abwärts gerichtete Trendlinie (rote Linie), die mir kürzlich – ich berichtete hier – einen eng abgesicherten Short-Einstieg ermöglichte, konnte ebenfalls am gestrigen Handelstag überwunden werden. Mit Überwinden eines weiteren Widerstands wechselte ich eben ins Lager der Bullen.



Die horizontale Widerstandszone um 60.00/60.30 USD je Barrel, die im Mai und Juni Trendphasen beenden konnte, wurde heute von den Bullen einkassiert. Der Stopp wird erneut an der abwärts gerichteten Linie orientiert platziert, nur diesmal etwas unterhalb. Damit kann erneut ein eng abgesicherter und charttechnisch orientierter Trade eingegangen werden.





Öl im aktuellen Tageschart – WTI WBSQ9 – Quelle: CFX TraderPRO





