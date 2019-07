ÖL: Ich gebe mir eine gute 2!

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Wenn es läuft, dann läuft es. Auch der jüngste Trade fährt einen schnellen Gewinn ein. Der Short-Einstieg bei Öl letzte Woche, der aufgrund einer kurzfristigen Überkauftlage in der Nähe eines doppelten Widerstands – 60-Dollar-Marke und abwärts gerichtete Trendlinie – eingegangen wurde, hat den angekündigten Teilgewinn bereits realisiert. Nun wird der Stopp für die Restposition leicht in die Gewinnzone nachgezogen – Einstieg liegt bei 59,55 USD.

Im Nachhinein hätte man sogar noch die direkte Kontaktaufnahme mit der mittelfristigen Abwärtstrendlinie (blaue Linie) abwarten können, doch dies musste ja nicht zwangsläufig erfolgen. Wir Trader dürfen nicht zu gierig sein, im Nachhinein bist du immer schlauer und könntest mit deinen Ein- oder Ausstiegen hadern. Dies gehört zum Traden einfach dazu!

Es ist doch wie in der Schule: Wenn wir dauerhaft bzw. überwiegend eine 2 für unsere Trade-Aktivitäten erhalten, dann werden wir nicht nur in das neue Tradingjahr versetzt, sondern dann macht Schule bzw. Traden so richtig Spaß.





Öl im aktuellen Tageschart – WTI WBSQ9 – Quelle: CFX TraderPRO





Der Preis für ein Barrel Öl der Sorte WTI ist heute wieder etwas gesunken, bleibt unterhalb des Kursniveaus der Teilgewinnmitnahme (57,50). Bei 55 USD liegt eine Unterstützungszone. Hier plane ich den Ausstieg aus diesem Short-Trade. Durch den nachgezogenen Stopp kann ich aber den weiteren Kursverlauf ganz entspannt beobachten.Am 19. Juli findet mein Praxisseminar Day- und Swing-Trading-Strategien in der Kleingruppe (in der Nähe von Würzburg) statt - bei Interesse sende ich gerne weitere Informationen zu ( boersenversteher@email.de ).Allzeit gute Trades wünscht IhnenIhr

