OceanaGold trifft auf wahnsinnig hochgradige Gold-Mineralisierung!

So schwer dem einen oder anderen ‚Wharekirauponga‘ von der Zunge gehen mag, desto einfacher lassen sich die jüngsten Bohrergebnisse zusammenfassen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die zur Ressourcenumwandlung gebohrten Löcher auf OceanaGolds (WKN: A0MVLD) neuseeländischem Gold-Silber-Projekt ‚Wharekirauponga‘ kann man kurzerhand auch als phänomenal bezeichnen.

Denn im Rahmen des 2021er-Bohrprogramms, aus dem diese Resultate stammen, wurden annähernd 6.000 Bohrmeter in zehn Bohrlöchern niedergebracht, die sowohl dem noch riesigen Potenzial der ‚East Graben-Aderzone‘ (‚EG vein‘) als auch noch weiteren Zielen genauer auf den Grund gegangen sind.

Dabei förderten sie Beachtliches zutage und unterstreichen damit gleichzeitig eindrucksvoll die hochgradige Gehaltskontinuität folgender Bohrlöcher und Abschnitte:

Diese erstklassigen Ergebnisse, die in die Ende Q2-2022 erscheinende aktualisierte Reserven- und Ressourcenschätzung von OceanaGold einfließen werden, lassen die Spannung auf das Ressourcen-Update noch weiter steigen.

Einen großartigen Vorgeschmack auf die baldige Ressourcenaktualisierung vermitteln derweil die vor ziemlich genau zwei Jahren veröffentlichten ‚angezeigten‘ Ressourcen von 1 Millionen Tonnen Erz mit Gehalten von 13,4 g/t Au und 25,5 g/t Ag für 421.000 Unzen Gold und 803.000 Unzen Silber in der ‚East Graben Ader‘ wie auch die abgeleiteten 1,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 12 g/t Au und 20 g/t Ag für 717.000 Unzen Gold und 1.230.000 Unzen Silber.

Ressourcenumwandlungsbohrungen versprechen besseres Verständnis der Gehaltskontinuität!

In Anbetracht der Tatsache, dass im laufenden Jahr allein auf dem ‚East Graben‘-Adersystems insgesamt 16,1 km an Bohrungen zurückgelegt werden, sollten wir davon ausgehen können, dass spätestens nach der Kernauswertungen ein deutlich besseres Verständnis über die Gehaltskontinuität vorliegt, was wiederum das so wichtige Ressourcenumwandlungsprogramm massiv begünstigt. Aber auch schon jetzt tappt OceanaGold (WKN: A0MVLD) nicht mehr im Dunklen, sondern besitzt schon wertvolles Wissen über ‚East Graben‘, ein Prospektionsgebiet, das über weitere 200 m in südliche Richtung gut erschlossen ist und sich obendrein noch hoch mineralisiert in mehrere Richtungen offen zeigt.

Fazit: Mit Entschlossenheit zum nächsten Level!

Allein schon die neuen Daten sind Ansporn genug, um weitere 10 Mio. USD in die Exploration dieser wichtigen Entdeckung und dem goldreichen ‚Hot-Spot‘ zu investieren. Durch diese immense Summe kann das Potenzial von ‚Wharekirauponga‘ noch schneller und genauer definiert und sichtbar gemacht werden, sowie zusätzliche Ziele hinzugefügt werden.

Umso wichtiger ist es in diesem Zusammenhang noch zu erwähnen, dass das Genehmigungsverfahren, für das voraussichtlich Mitte 2022 die Anträge eingereicht werden, ebenso weiter entschlossen vorangetrieben werden wie die Entwicklung und Bau der Mine, die den höchsten Nachhaltigkeitsstandards entsprechen soll!

Summa summarum ist OceanaGold nicht nur explorationstechnisch stark auf dem Vormarsch, sondern auch Produktionstechnisch geht es immer weiter. Es bleibt also in allen Bereichen weiterhin extrem spannend, bei diesem TOP-Edelmetall-Produzent!





