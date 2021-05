OceanaGold - eigene Prognose erfüllt und organisches Wachstum beschleunigt sich!

Gold startet wieder durch, und damit auch gute Unternehmen, die es produzieren. So zum Beispiel auch bei OceanaGold!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die bei OceanaGold Corp. (WKN: A0MVLD / TSX: OGC) in Produktion befindlichen Minen laufen wieder rund! Wie rund, das verdeutlichen die Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal per 31. März 2021. Demzufolge produzierten die Minen 83.191 Unzen Gold zu konzernweiten gesamtförderkosten (‚AISC‘) von 1.229,- USD je Feinunze. Durch den Verkauf von 82.847 Unzen wurde ein Konzernumsatz von 148,9 Mio. USD und ein bereinigtes EBITDA von 66,5 Mio. USD erwirtschaftet. Eine Umsatzsteigerung um 8 % gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal!

Noch besser viel das bereinigte EBITDA mit 62 Mio. USD aus, dass damit sage und schreibe 46 % über dem Vorjahres-Vergleichsquartal lag. Der operative Cashflow für das erste Quartal wurde mit 47,6 Mio. USD, bzw. 0,09 USD pro Aktie ausgewiesen. Auf Basis des bereinigten Netto-Quartalsgewinns stehen 21,8 Mio. USD bzw. 0,03 USD pro Aktie in den Büchern.





Quelle: OceanaGold

Schlussendlich konnte durch die Erzeugnisverkäufe der vergangenen Quartale ein gesunder Barbestand in Höhe von 145,5 Mio. USD erwirtschaftet werden! Damit verfügt OceanaGold nun über eine sofort verfügbare Gesamtliquidität von 195,5 Mio. USD, in der eine noch nicht in Anspruch genommene Kreditfazilität in Höhe von 50 Mio. USD enthalten ist!

Michael Holmes, Präsident und CEO von OceanaGold zeigte sich zufrieden und unterstrich noch einmal die Entschlossenheit, das Unternehmen wieder ganz nach oben in der Liga zu führen, als er sagte:

„Die Ergebnisse des ersten Quartals 2021 zeigen unsere Entschlossenheit, unsere Verpflichtungen zu erfüllen. Trotz der einmaligen Herausforderungen beim Mühlenbetrieb ‚Haile‘ und bei ‚Macraes‘ hat der Einfallsreichtum unserer Teams dafür gesorgt, dass wir die Erwartungen für das erste Quartal erfüllt haben, und wir sind weiterhin auf dem besten Weg, auch die Prognose für das Gesamtjahr 2021 zu erreichen.“





‚Haile‘ und ‚Macraes‘ trotz Widrigkeiten auf der Überholspur!

Der Produktionsbetrieb ‚Haile‘ zum Beispiel meldete eine Rekordzahl an Abbaubewegungen. Trotz Störungen im Mahlbetrieb, die sofort identifiziert und abgestellt wurden, erreichte die Produktion nahezu Bestwerte!

Quelle: OceanaGold

Etwas Pech verfolgte OceanaGold auch bei der ‚Macraes‘-Mine durch den Ausfall eines Mühlenmotors, der den Durchsatz natürlich etwas ausbremste. Aber dennoch produzierte die Mine im Quartal fast 35.000 Unzen Gold! Eine stramme Leistung!

Quelle: OceanaGold

Aufgrund des Top-Teams das sich in dem Unternehmen formiert hat und d en stabilen Produktionsraten sieht die Geschäftsleitung derzeit keine Veranlassung, von seiner ausgegebenen Jahresprognose abzurücken!

Quelle: OceanaGold





https://www.youtube.com/watch?v=Qd3clzdnrRo

Fazit: Neben der Produktion läuft auch die Resourcen- und Reserven-Auffüllung auf Hochtouren!

Aber nicht nur die Produktion hat das Unternehmen alles im Griff, ebenso erfreulich entwickeln sich die Ressourcen und Reserven, die jüngst hinzugefügt werden konnten.

Die in den Kategorien ‚nachgewiesenen und wahrscheinlichen‘ Goldreserven wurden auf 750.000 Unzen erhöht und die ‚gemessenen und angezeigten‘ Ressourcen auf 660.000 Unzen! Hinzugefügt wurde zudem eine erste Reserve in Höhe von 620.000 Unzen auf ‚Martha Underground‘

OceanaGold treibt seine organische Wachstumspipeline mit drei neuen Untertageminen in den nächsten zwei Jahren weiter voran. Ein Schwerpunkt dabei wird die 2.311 m Erschließung von ‚Martha Underground‘ bilden, die derzeit schon auf Hochtouren läuft. Zudem steht ganz oben auf der „Prio-Liste“ der Hauptzugangs- und Belüftungsstollen für ‚Golden Point Underground‘ auf dem ‚Macraes‘-Areal. Auch diese Arbeiten werden mit Hochdruck vorangetrieben und vermutlich schon spätestens zum Jahresende fertiggestellt. Somit könnte die ‚Golden Point Underground‘ schon dieses Jahr die nächste Produktionsstätte des Konzerns werden.





Quelle: OceanaGold





Ein weiterer absoluter Joker des Unternehmens ist die Wiederaufnahme der Mine ‚Didipio‘, mit deren Produktionsaufnahme das Unternehmen dann definitiv komplett neu bewertet werden muss! Und wer weiß, vielleicht geht es schon bald wieder los auf ‚Didipio‘. Denn unverhofft kommt oft!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

