OceanaGold mit Rekordzahlen zum ersten Quartal

Die australische Goldgesellschaft OceanaGold (TSX OGC / WKN A0MVLD) meldete Ende vergangener Woche, dass im ersten Quartal des dieses Jahres 134.035 Unzen des Edelmetalls gefördert wurden. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg von satten 61%.



Laut dem Unternehmen lieferte vor allem die Haile-Mine eine Rekordproduktion ab, während die Didipio-Mine ein solides Quartal verbuchte. Nur die Waihi-Mine verzeichnete demzufolge einen Produktionsrückgang. Wie OceanaGold zudem erklärte, lag der Kupferausstoß des Quartals bei 3.500 Tonnen. In den ersten drei Monaten 2021 wurde kein Kupfer produziert.



Konsolidiert betrugen die so genannten all-in sustaining costs (AISC) 1.084 USD pro Unze bei einem Absatz von 129.191 Unzen Gold und 3.711 Tonnen Kupfer. Damit lagen die AISC um 14% unter dem Vorjahreswert, was unter anderem daran lag, dass Didipio ein komplettes Betriebsquartal beisteuerte. Allerdings wurden gestiegene Instandsetzungs- und Wartungskosten verbucht.



Oceana Gold meldete so einen Rekordumsatz von 285,7 Mio. Dollar für das erste Quartal. Die Gesellschaft teilte darüber hinaus mit, dass das EBITDA des ersten Quartals von 158 Mio. Dollar ebenfalls einen Rekord darstellte und um 155% über dem Wert des ersten Quartals 2021 liegt. Das, so OceanaGold, sei vor allem auf die Wiederaufnahme des Betriebs auf Didipio sowie den gestiegenen Goldpreis zurückzuführen.



Den Nettogewinn der ersten drei Monate 2022 gab das Unternehmen mit 78,6 Mio. Dollar an, was einen Sprung von 391% im Vergleich zu den 16 Mio. Dollar aus dem ersten Quartal 2021 bedeutet. Der Cashflow aus dem operativen Betrieb lag im Berichtszeitraum OceanaGold zufolge bei 143,8 Mio. Dollar.



Das Unternehmen, das Minen auf den Philippinen, in Neuseeland und den USA betreibt, bestätigte zudem die Prognose von 445.000 bis 495.000 Unzen Gold sowie zwischen 11.000 und 13.000 Tonnen Kupfer für 2022. Die AISC sollen dann bei 1.275 bis 1.375 USD pro Unze Gold liegen, während OceanaGold die Cashkosten auf 675 bis 775 USD pro Unze schätzt.



